No solo el salón de belleza: Senado gastó 200 mil pesos en maquillaje y artículos para el cabello en 2024

El salón de belleza, ubicado en el segundo piso del Senado, fue clausurado este miércoles 4 de febrero. (Foto: Especial El Financiero)

¿El Senado de la República ya compite con las estéticas más exclusivas de Polanco? Este miércoles se reveló la existencia de un salón de belleza, presuntamente “oculto” en el segundo piso de la Cámara Alta, lo que desató las críticas en redes sociales.

De acuerdo con los primeros reportes, el espacio —que fue clausurado ese mismo día— era utilizado por personal y legisladores para servicios de imagen y arreglo personal, y habría operado durante varios meses sin que su existencia fuera ampliamente difundida.

En medio de la polémica, también se informó que la Cámara de Senadores destinó más de 200 mil pesos a la compra de productos de belleza durante 2024, según órdenes de pedido publicadas por Libro Negro, en las que se detallan diversos artículos de maquillaje y cuidado del cabello de gama media y profesional.

Maquillaje y planchas de cabello: ¿En qué gastó el Senado más de 200 mil pesos?

Entre la lista de productos adquiridos por el Senado predominan varios rubores, bases de maquillaje, labiales, concealers, polvos, paletas de sombras y correctores de las marcas Mac y Maybelline, dos firmas reconocidas en el mercado de cosméticos por ser de gama media y profesional.

En el caso de Mac, sus productos suelen ser utilizados por maquillistas profesionales, con precios que superan los 450 a 550 pesos por pieza. Cabe destacar que en una de las compras de la Cámara Alta, se compraron 14 piezas de un polvo traslúcido de esta marca con un costo de 878 pesos, dando un total de 12 mil 292 pesos.

Asimismo, en la lista de compras destacan productos para el cabello como:

30 piezas de un spray fijador y mousse para el pelo de la marca Agadir - 12 mil 750 pesos .

. Cepillos redondos de Olivia Garden (4 piezas) - 3 mil 538.50 pesos .

. Gel para peinado de la marca GOT 2b (5 piezas) - 935 pesos .

. Un peine profesional de New Imagen (2 piezas) - 272 pesos .

. Dos planchas para alaciar el cabello, modelo BaBylissPRO Nano de titanium de la marca Óptima 3000 - 5 mil 972 pesos.

La adquisición de estos productos, cuyo monto total superó los 200 mil pesos, fue realizada por la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Cámara de Senadores el 16 de agosto de 2024, de acuerdo con las órdenes de pedido oficiales.

¿Cómo era el salón de belleza en el Senado que clausuraron?

El espacio, ubicado en el segundo piso del Senado, contaba con tocadores, sillones de estética y equipo básico para cortes, tintes y peinados.

El interior del salón fue exhibido a través de un video difundido en redes sociales, inicialmente por Proceso. En las imágenes aparece la legisladora Juanita Guerra, del PVEM, sentada en una de las sillas del establecimiento mientras le aplican un tinte para el cabello.

La senadora informó que los servicios se ofrecían dentro del recinto desde hace aproximadamente un año.

De acuerdo con información publicada por Proceso y replicada por la periodista Azucena Uresti, el salón operaba de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. y solo funcionaba cuando había sesiones del Pleno en la Cámara de Senadores.

Presidenta del Senado justifica estética para legisladores

Tras la polémica generada por la existencia del salón de belleza, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, justificó ante los medios la presencia de una estilista profesional que ofrecía servicios como la aplicación de tintes.

“Es un espacio adaptado para las senadoras y los senadores, si se requiere. No es nada fuera de lo normal. Existe en la Cámara de Diputados y aquí también”, declaró en entrevista al concluir la sesión de este miércoles.

La legisladora de Morena sostuvo que el servicio se instaló debido a que muchas senadoras viajan desde sus estados en vuelos o por carretera desde temprana hora. Además, aseguró que el costo no corre por cuenta del Senado, sino que es asumido de manera individual por cada legislador.

Castillo Juárez admitió que ella misma ha hecho uso del servicio, aunque rechazó especificar cuánto pago por él. “Todas y todos tenemos que estar bien presentados para venir a las sesiones”, argumentó la senadora de Morena.

Andrea Chávez: ‘No me peino en el Senado, tengo una Dyson’

La senadora Andrea Chávez, quien al inicio fue señalada como la principal impulsora del salón de belleza en el Senado, rechazó que la idea fuera suya y pidió una rectificación publicada, donde expliquen que ella no está relacionada con el proyecto.

“Ni habilité ningún salón de belleza, ni me peino en el Senado, ni me peina nadie. Tengo una Dyson, me peino en mi casa, y no tengo nada que ver con la película que se montaron”, afirmó.

Los productos para el cabello de la marca Dyson, como planchas y secadoras, son conocidas por tener un costo elevado, situándose generalmente entre los 10 mil 500 y los 20 mil pesos, dependiendo del modelo y la tienda donde los adquieras.