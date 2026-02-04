Para quedar ‘di-vi-na’: ¿Cuáles son los servicios del salón de belleza del Senado?

La senadora Laura Itzel Castillo aseguró que salón cumple una función de apoyo para las actividades legislativas, sobre todo para quienes se trasladan desde distintos estados del país. [Fotografía. Cuartoscuro, Shutterstock]

“¡Qué bueno que vino, senadora. Hoy le voy a dejar un peinado divino para que salga chula en el pleno!” La existencia de un salón de belleza en el segundo piso del Senado de la República se dio a conocer la tarde de este miércoles 4 de febrero.

De acuerdo con uno de los videos difundidos en redes sociales, el espacio de belleza estaría a cargo de una estilista identificada como Jazmín Espíndola, quien explicó que se ofrecen servicios de tinte de cabello, peinado, maquillaje, tratamiento de uñas. El costo de cada servicio depende del tipo de tratamiento y no existe una tarifa fija.

En uno de los videos difundidos, aparece la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, quien señaló que en el lugar acude personal de cámaras y medios de comunicación para recibir los servicios de belleza que se ofrecen dentro del recinto parlamentario.

El salón se localiza en el segundo piso de la Cámara Alta, en un espacio que anteriormente funcionó como oficina de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que permanecía vacante desde la legislatura pasada.

El área está equipada con dos sillas negras, situadas frente a espejos, un lavabo para el cabello, un carrito con herramientas para estilizar y una caja rosa de aproximadamente un metro de altura que contiene brochas y productos de maquillaje.

Además, cuenta con dos sillas adicionales destinadas a acompañantes o a legisladoras que esperan turno para ser atendidas.

De acuerdo con la encargada del salón de belleza, los servicios se brindan conforme van llegando las usuarias, principalmente los martes y miércoles, en un horario aproximado de 7:00 a 14:00 horas.

¿Qué dijo Laura Itzel Castillo sobre el salón de belleza en el Senado?

Ante la polémica, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, sostuvo que el espacio acondicionado como salón de belleza no implica un privilegio ni el uso de recursos públicos, ya que, afirmó, los servicios que se ofrecen son cubiertos directamente por quienes acuden al lugar.

Explicó que el pago corre a cargo de las personas que requieren algún servicio y subrayó que no existe financiamiento institucional para su operación. “Cada una de las senadoras paga el servicio que se hace”, señaló la presidenta de la Mesa Directiva del Senado.

Castillo Juárez indicó que el salón cumple una función de apoyo para las actividades legislativas, sobre todo para quienes se trasladan desde distintos estados del país y deben acudir a sesiones desde primeras horas del día.

Al justificar la utilidad del espacio, la presidenta del Senado afirmó: “Todas y todos tenemos que estar bien presentados para venir a las sesiones”, y agregó que se trata de una práctica habitual en el desarrollo de las labores parlamentarias.

Tras la difusión del caso y el debate público generado, personal de resguardo del Senado colocó sellos de clausura en la puerta del salón de belleza, con lo que el espacio dejó de operar de manera temporal, mientras se revisa su situación administrativa y el uso de instalaciones al interior del recinto legislativo.

En un principio se difundió la versión de que el salón de belleza en el Senado fue montado por la senadora de Morena, Andrea Chávez. Sin embargo, la propia legisladora desmintió en sus redes sociales dichas acusaciones.