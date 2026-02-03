Así son los restaurantes de Palacio de Hierro Polanco, donde han visto a Noroña y Adán Augusto

Noroña y Adán Augusto han demostrado su preferencia por las opciones gastronómicas de Palacio de Hierro (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

Tras renunciar a la coordinación de Morena en el Senado, Adán Augusto López fue visto en Palacio de Hierro en Polanco, con lo que demostró gustos similares a los que tiene el senador Gerardo Fernández Noroña.

De acuerdo con Adán Auguto sobre dejar su cargo, dijo que tiene la consigna de "hacer trabajo político electoral rumbo a 2027“. Poco después, fue visto en uno de los restaurantes de Palacio de Hierro en Polanco, con una fotografía viral en redes sociales.

Esta no es la primera vez que Adán Augusto da gala de sus gustos gastronómicos, los cuales están dominados por la gastronomía mexicana. Entre ellos, hay tacos de canasta en Tlaxcala o las tortas ahogadas José el de la bicicleta en Guadalajara.

Pero también ha demostrado su gusto por comida de corte un poco más internacional. Por ejemplo, ha visitado el restaurante San Ángel Inn —visitado por múltiples políticos y famosos como Pepe Aguilar— o el sitio de comida francesa Les Moustaches.

¿Cómo es Terraza Palacio de Polanco, restaurante donde vieron a Adán Augusto?

Aparentemente, el lugar donde fue fotografiado Adán Augusto López tras renunciar a su cargo en el Senado fue Guria —de la chef Arantxa de Saracho— en Terraza Palacio de Polanco, que reúne varias opciones gastronómicas en un solo lugar.

Se trata de un lugar tapas con un menú mayoritariamente ibérico con ingredientes como jamón ibérico de bellota y opciones como tortilla española, papatas bravas, entre otros; además, carnes o paellas.

El consumo promedio es de 500 a 1,000 pesos por persona. Hay desde menos de 100 pesos y pueden acercarse a los 400, las ensaladas y caldos se mueven entre 150 y 280 pesos.

Los platos fuertes concentran precios más altos: pescados y carnes de 500 hasta casi 800 pesos, y las paellas tienen un costo cercano a los 500. Los postres oscilan entre 140 y 180 pesos, y el total puede aumentar al elegir opciones premium o bebidas alcohólicas.

¿Cómo es La Cantina Palacio de Polanco, restaurante donde comió Gerardo Fernández Noroña?

Gerardo Fernández Noroña optó por otra opción: La Cantina Palacio Polanco, propuesta de comida mexicana contemporánea gourmet que forma parte del circuito gastronómico de El Palacio de Hierro.

El espacio está diseñado como una terraza amplia, con vista panorámica y elementos decorativos como una fuente central. Su concepto busca emular la experiencia en las cantinas tradicionales pero con un toque más ‘sofisticado’.

El menú incluye desde antojitos y platillos clásicos —como albóndigas, tuétanos, chicharrón de cachete y molcajetes— hasta cortes de carne premium, mariscos y opciones para compartir. También cuenta con desayunos en paquete y menú infantil.

Los precios van desde 120 pesos en ensaladas sencillas hasta 2,855 pesos por un corte Tomahawk. Los platillos fuertes oscilan entre 265 y 750 pesos, mientras que los cortes premium superan los 1,600 pesos. Las bebidas alcohólicas tienen un costo promedio de 150 a 180 pesos por copa.

El consumo promedio por persona es de alrededor de 615 pesos, aunque puede elevarse a más de 3,000 pesos al elegir carnes de alta gama o varias bebidas.