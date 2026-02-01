La historia de Yoli, el refresco que creó la frase ‘se le botó la canica’ que ahora es ‘primo’ de la Coca

La historia de Yoli comenzó en 1918, cuando don Manuel Castrejón encontró la fórmula exacta del refresco de limón.

Hace 108 años, a don Manuel Castrejón Gómez ‘se le botó la canica’. Tomó unos limones y les ralló la cáscara. Los exprimió y puso a hervir el jugo con azúcar. Luego mezcló todo. Tras enfriar la mezcolanza, comenzó a decir “salud” y a disfrutar, mejor dicho, a escribir la historia del refresco Yoli, el ‘primo mexicano’ de la Coca Cola.

Después de comprobar que la mezcla tenía buen sabor, don Manuel, quien tenía experiencia como vendedor de jabones y como dueño de dos minas, y su esposa, Doña Conchita Diez, fundaron la fábrica de bebidas La Vencedora, en 1918, época en la que los refrescos coqueteaban con el paladar mexicano, tras la llegada de la Coca-Cola a México.

Siete años más tarde, La Vencedora ‘desbordó’ las empinadas calles de su natal Taxco y llegó hasta Iguala. Después, esa marca de refrescos conquistó Acapulco y se convirtió en un clásico de Guerrero, tan conocido como los clavadistas de La Quebrada.

Esta es la historia de Yoli, el refresco sabor limón, que puso de moda una frase y compitió con grandes marcas hasta ser parte de una de ellas.

¿Por qué el refresco Yoli creó la frase ‘se le botó la canica’?

La biografía de Yoli comienza unos 30 años antes de la aparición de Jarritos del Sur, la refresquera que destapó la millonaria carrera de Carlos Slim.

Don Manuel deseaba crear una bebida que tuviera un sabor característico de Guerrero. Fue así que tomó los limones y experimentó hasta dar con la ‘receta secreta’.

Manuel Castrejón y su esposa, Conchita Diez, fueron los fundadores del refresco Yoli, que ahora es parte de Coca-Cola FEMSA. (Fotoarte: El Financiero / Crédito: Shutterstock)

Primero lo llamó La Vencedora. Sin embargo, para 1933, ya con dos hijos, Jaime y Yolanda, don Manuel y doña Conchita rebautizaron a su ‘tercer hijo’ como Yoli.

Su bebida fue tan refrescante que incluso dio origen a una frase debido a la forma en la que destapaban las botellas.

Los primeros envases de Yoli se sellaban con una canica de vidrio, colocada en la parte superior, y con brea. Quienes deseaban probar la bebida debían agitar la botella y dejar que el gas aumentara la presión para que la canica saliera disparada. Así surgió la frase de “se le botó la canica”.

Así fue la primera alianza de Yoli con la Coca-Cola

Dos décadas después de su creación, la familia vendió la primera franquicia de Yoli a Coca-Cola, según indica el medio El Sol de Acapulco. La medida tenía como objetivo crecer el mercado de la marca.

Además, en 1950, la familia se lanzó en una nueva aventura con la inauguración de su primera planta en Acapulco.

Como si se tratara de la canica que salía disparada de sus botellas, las ventas del refresco Yoli crecieron y años más tarde la familia abrió dos plantas más, una en Iguala y la segunda en Acapulco.

Coca-Cola FEMSA compra Grupo Yoli: ¿Cuándo ocurrió y cuánto pagó?

En enero de 2013, la historia del refresco Yoli dio un giro. Femsa, la mayor embotelladora de Coca-Cola en América Latina, le entró al negocio de rallar cáscara de limón y exprimir el jugo con la compra de Grupo Yoli. La transacción fue valuada en cerca de 700 millones de dólares.

Para ese entonces, la compra de Yoli por parte de FEMSA fue la adquisición más cara en América Latina.

La compra de Yoli por parte de FEMSA fue la adquisición más cara en América Latina en 2013. (Fotoarte: El Financiero / Crédito: Shutterstock)

¿Quién fue doña Conchita Diez, fundadora del refresco Yoli?

Fue originaria de la Ciudad de México; sin embargo, se mudó a Taxco a los 12 años. A esa edad, comenzó a trabajar con Pancho Gutiérrez, el único abogado que había en Taxco en aquella época.

Tras casarse con don Manuel Castrejón, la pareja no solo fundó el refresco Yoli sino que también fueron dueños de la marca el Agua de Taxco.

“Doña Conchita se caracterizó por su espíritu altruista, siempre dispuesta a ayudar al más necesitado, junto con su hijo el Dr. Jaime Castrejón, ayudaron con las restauraciones de la parroquia de Santa Prisca”, explica el portal Descubre Taxco.

¿Quién fue Jaime Castrejón Diez, heredero de Yoli y funcionario con Salinas de Gortari?

Jaime y Yolanda Castrejón Diez, hijos de los dueños y creadores del refresco Yoli, fallecieron en enero de 2022.

Nacido el 22 de mayo de 1931, Jaime Castrejón Diez fue empresario, político, académico y periodista guerrerense.

Gracias al éxito del refresco Yoli, Jaime cursó parte de sus estudios fuera del país. Estudió Humanidades en la Universidad de Chicago, donde se graduó en 1950; cursó la carrera de Químico Bacteriólogo, en la Universidad de California, donde obtuvo el título en 1954. Más adelante estudió una maestría en Bacteriología en la Universidad de Bristol, en Reino Unido, y un doctorado en Microbiología en la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans.

A los 35 años incursionó en la política. Fue alcalde de Taxco y gobernó el municipio entre 1966 y 1968. Dos años después, en 1970, asumió la rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero, cargo que desempeñó hasta 1972.

Durante su gestión como rector fue secuestrado por un grupo armado en noviembre de 1971. Permaneció cautivo durante diez días, mientras sus captores exigían un rescate millonario y la liberación de presos políticos.

Tras el pago del rescate, Jaime Castrejón Diez fue puesto en libertad.

En el ámbito federal, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Jaime Castrejón Diez se desempeñó como director general de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, entre 1988 y 1994. Años después, en 1998, renunció al PRI y buscó la candidatura al gobierno de Guerrero por el PRD, aunque no resultó electo.

Además de su carrera política, fue catedrático de la UNAM entre 1992 y 1998 y colaborador habitual en medios como El Universal, La Jornada, El Sol de México, El Financiero y El Sur.