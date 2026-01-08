Dejar el refresco: Consejos de Xóchitl Gálvez y su nutrióloga tras bajar 22 kilos en 8 meses

Xóchitl Gálvez promueve un estilo de vida saludable en sus redes sociales. (Fotos: Shutterstock / Cuartoscuro.com).

¿Es tu momento de bajarle al refresco? La excandidata Xóchitl Gálvez ha dado varios tips finess en sus redes sociales, ya que comenzó un proceso de cambio de hábitos enfocado en su salud física, donde la alimentación es un eje central.

A través de videos de Instagram y TikTok, Xóchitl Gálvez comparte su rutina de gimnasio y documenta los ajustes en sus comidas con el acompañamiento profesional de una nutrióloga y una entrenadora personal. El resultado es una pérdida de 22 kilos en un periodo de ocho meses.

Gálvez relató que el detonante para empezar una vida fitness fue el desgaste físico acumulado tras el proceso electoral de 2024: “Después de la campaña acabé cansada, estresada. Dormía 3 o 4 horas al día, comía supermal. Un día me di cuenta de que ya no podía mover las piernas como antes. ¡Qué miedo!”.

Xóchitl Gálvez decidió llevar una vida saludable después de las elecciones presidenciales. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

La vida fitness de Xóchitl Gálvez: Con nutrióloga y sin chatarra

Xóchitl Gálvez mencionó en un clip que hay formas sencillas de comenzar con un cambio de vida: “¿Quieres empezar? Saca a pasear a tus mascotas, empieza reduciendo la cantidad de comida, tratar de evitar toda la comida chatarra, los refrescos, trata de ir a un nutriólogo si puedes (...) Estoy muy contenta, muy feliz".

En paralelo, acudió con una nutrióloga Marion Cruz, quien propone tratamientos adaptados a las necesidades de cada cuerpo, un enfoque integral y acupuntura: “En 8 meses 22 kg, es muchísimo”, comentó la especialista en uno de los clips donde la política estaba en consulta.

Una alimentación balanceada y ejercicio es clave. (Shutterstock)

Al explicar qué necesita una persona que busca llegar a su peso ideal, la experta respondió: “Una dieta balanceada. Tratar de comer de todos los grupos de alimentación: meter una fruta, verduras, proteínas. También agregar un poco de ejercicio. Si tienen la oportunidad de ir con un profesional en este tema, va a hacer que el proceso sea mucho más rápido y mucho más fácil".

La nutrióloga también subrayó que se trata de un “cambio de estilo de vida” y no de una dieta restrictiva: “No recomendaría una dieta tan fuerte porque no es sostenible. Al final de la hora vas a regresar a hacer lo que estás acostumbrado a hacer ver y va a seguir para arriba”.

Dejar el refresco, un ajuste clave en su rutina diaria

Entre los cambios que Xóchitl Gálvez destaca está dejar de tomar refrescos. Este ajuste coincide con recomendaciones de instituciones como la Harvard T.H. Chan School of Public Health, que sugiere evitar las bebidas azucaradas por su alto contenido calórico y bajo valor nutricional.

Harvard explica que las personas que consumen refrescos no experimentan la misma saciedad que al ingerir alimentos sólidos con las mismas calorías, lo que favorece un mayor consumo posterior de comida.

Consumir una lata de refresco de 355 ml al día aporta alrededor de 150 calorías, las cuales, si no se compensan con una reducción en otros alimentos, pueden traducirse en un aumento de hasta 2.2 kilos de peso corporal en un año, de acuerdo con la Harvard. Este aumento se asocia con un mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares.

La evidencia científica respalda esta relación:

Un estudio del American Journal of Public Health (2007), que siguió durante 20 años a más de 120 mil personas, encontró que quienes consumían 355 ml diarios de bebidas azucaradas ganaron en promedio medio kilo adicional cada cuatro años .

ganaron en promedio . Una investigación del American Journal of Clinical Nutrition (2023) concluyó que reducir la ingesta de bebidas azucaradas se asocia con pérdida de peso .

. Harvard resume el efecto de sustitución: “Beber agua en lugar de bebidas azucaradas o zumos de fruta se asocia a un menor aumento de peso a largo plazo”.

Dejar el refresco también representa un ajuste calórico relevante. Evitar una lata diaria implica eliminar 150 calorías, lo que puede favorecer el control del peso sin otros cambios inmediatos en la dieta.

Sobre las alternativas, la investigadora Sylvie Tremblay, en Live Strong, advierte que cambiar de refresco regular a light no es una solución definitiva, ya que el objetivo es reducir la preferencia por sabores intensamente dulces. Por ello, especialistas recomiendan un proceso gradual, entre ellos:

Aumentar el consumo de agua natural

Usar agua con limón, pepino u otras frutas

Optar por agua mineral

Reducir el tamaño de las porciones de refresco hasta eliminarlo

El jugo verde que Xóchitl Gálvez toma todas las mañanas

Xóchitl Gálvez toma jugo verde diariamente como parte de su rutina. Al compartir su receta en un video recomendó acudir con un nutriólogo.

La preparación incluye:

Hojas de espinaca

Apio

Un nopal cortado

Un pedazo de piña

Perejil

Un trozo de jengibre

Gálvez explicó que congela los ingredientes ya cortados para tenerlos disponibles durante aproximadamente 15 días y los licúa sin retirar ningún componente.

Según Helthline, el jugo verde tiene beneficios como:

Contiene vitaminas, minerales y nutrientes que ayudan con funciones del cuerpo humano.

que ayudan con funciones del cuerpo humano. Aporta antioxidantes que reducen la cantidad de radicales libres dentro del organismo, lo cual puede tener implicaciones positivas para la salud en general.

que reducen la cantidad de radicales libres dentro del organismo, lo cual puede tener implicaciones positivas para la salud en general. Puede contribuir a mejorar la salud del tracto digestivo gracias a probióticos y compuestos presentes en sus ingredientes.

Aunque dicho sitio también enumera algunas desventajas:

Tiene bajo contenido de fibra , porque al licuar y extraer el jugo de los ingredientes se elimina este nutriente, lo que limita ese beneficio para la digestión.

, porque al licuar y extraer el jugo de los ingredientes se elimina este nutriente, lo que limita ese beneficio para la digestión. Existe la posibilidad de un aumento del azúcar en la sangre cuando se agrega fruta en grandes cantidades, como la piña.

cuando se agrega fruta en grandes cantidades, como la piña. El consumo excesivo puede generar riesgo de cálculos renales debido al alto índice de oxalato presente en algunos ingredientes (por ejemplo, espinaca).

Así empezó el camino fitness de Xóchitl Gálvez

Xóchitl comenzó con una actividad básica: caminar todos los días acompañada de su mascota Victoria. La meta inicial fue clara y medible: 10 mil pasos diarios, objetivo que mantuvo durante varios meses, hasta cumplirlo de forma constante hacia diciembre.

Con la meta de los pasos cumplida, Gálvez estableció un nuevo propósito para el inicio de 2025: mejorar su salud. Según su propio testimonio, el 6 de enero regresó al gimnasio, donde comenzó con ejercicios cardiovasculares como caminadora y elíptica.

En esa etapa inicial, su entrenamiento se limitó al cardio. Más adelante integró rutinas de fuerza.

Xóchitl Gálvez entrena en un gimnasio Sport City y realiza principalmente ejercicios funcionales, los cuales trabajan varios grupos musculares al mismo tiempo. Su entrenadora ha explicado que este tipo de rutinas permiten combinar fuerza, resistencia y potencia en una sola secuencia, lo que eleva la frecuencia cardíaca y favorece la quema de calorías.

Conforme avanzó su acondicionamiento físico, Xóchitl Gálvez decidió incorporar la carrera a su rutina. En videos grabados en el Bosque de Chapultepec, explicó que se prepara para participar en una carrera de 5 kilómetros en abril de 2026.