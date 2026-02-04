‘Gracias, siga luchando por México’: La vez que Carlos Bonavides elogió a Fernández Noroña

Carlos Bonavides expresó su agradecimiento con Fernández Noroña en una visita que hizo al Senado. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

Carlos Bonavides demostró su apoyo a Fernández Noroña en una visita que hizo al Senado, así que no solo defiende su Pensión del Bienestar y los programas sociales impulsados durante los gobiernos de la 4T, también a sus integrantes.

El actor conocido por su papel de Huicho Domínguez estuvo frente a Noroña cuando era Presidente de la Mesa Directiva del Senado, periodo que finalizó en agosto de 2025.

Bonavides no dudó en gritar comentarios positivos hacia el legislador mexicano ante el resto de los legisladores y le agradeció por su “lucha por México”.

Carlos Bonavides constantemente expresa su apoyo al actual Gobierno de México. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué dijo Carlos Bonavides de Fernández Noroña?

Carlos Bonavides estuvo en el Senado en febrero de 2025, cuando asistió como invitado especial a una de las sesiones del Pleno, pero Noroña se confundió durante su presentación.

“La damos la bienvenida a Huicho Domínguez a la Cámara de Senadores, además, esperen yo de igualado dije que estaba Huicho, pero es el actor Carlos Bonavides, bienvenido a esta su casa”, comenzó Noroña.

Fue al término del discurso del político mexicano cuando el amigo de Jorge Ortiz de Pinedo gritó diferentes elogios a Fernández Noroña ante el resto de los legisladores.

“¡Gracias, señor! Y siga luchando por México y ¡Qué viva México!“, expresó el famoso, para después ofrecer disculpas por las palabras que iba a utilizar durante su discurso.

“Con todo respeto para todos, que bueno que usted tiene huevos”, finalizó ante una corta risa del senador, quien posteriormente realizó una publicación en Facebook donde agradeció las palabras del famoso que elogió el AIFA.

“Carlos Bonavides, conocido como ‘Huicho Domínguez”, vino al Senado de la República. Le agradezco sus expresiones en favor de mi persona".

Carlos Bonavides defiende la Pensión del Bienestar y demuestra su apoyo a AMLO

Carlos Bonavides defiende a AMLO, sus ideas políticas y los programas sociales como la Pensión del Bienestar, además lo hizo en diferentes ocasiones.

Bonavides fue atacado por Laura Zapata por cobrar su apoyo económico cada mes y él salió a decir que no la culpa por demostrar sus ideales políticos, además, anteriormente aseguró que le "conviene cobrarla, porque es la primera vez en la historia de México que a los ancianos nos dan un dinero“.

Asimismo, el actor de La Fea Más Bella pidió no criticarla porque actualmente nadie te da 6 mil pesos, monto que cobraba el famoso cuando reveló que está inscrito a este programa social.

Referente a sus ideales políticos, Bonavides respaldó al expresidente López Obrador y a la actual titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum.

"Ese sexenio ha sido testigo del mejor presidente que hemos tenido desde Moctezuma, conquistado por Hernán Cortés, hasta nuestros días (...) es mucho más importante que Benito Juárez", dijo en un encuentro con los medios publicado por Qué buen chisme.

En esa misma plática, el actor de teatro también elogió a Claudia Sheinbaum: “Esta administración se recibió con una deuda extraordinaria, con una epidemia que costó muchas vidas (...)Démosle oportunidad a nuestra nueva presidenta“.