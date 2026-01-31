“Siempre elegimos este aeropuerto”: no solo Carlos Bonavides, todos los famosos que elogiaron el AIFA

Carlos Bonavides y Luisito Comunica son dos de los famosos que elogiaron al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

Carlos Bonavides elogió al AIFA, y así se integró a la lista de los famosos que aplaudieron las instalaciones del Aeropuerto de Santa Lucía, así como la comodidad del lugar.

El actor conocido por su papel como Huicho Domínguez fue un defensor del Gobierno de AMLO, pues Bonavides presumió su Pensión del Bienestar e incluso se aguantó las críticas de Laura zapata quien lo llamó ‘hambreado’.

Pero, no es el único que defiende el AIFA, también Luisito Comunica y Sabrina Sabrok (entre otros), quien dijo que “siempre elige ese aeropuerto”.

Los famosos defendieron las instalaciones del AIFA. [Fotografía. Gobierno de México]

¿Quiénes son los famosos que defienden y elogian al AIFA?

Estos son los famosos que no dudaron en expresar una opinión positiva del AIFA.

Luisito Comunica

Luisito Comunica compartió un video donde mostró a sus seguidores cómo era el “nuevo aeropuerto de la CDMX” (aunque ya está fuera de ella).

Uno de los lugares que más le emocionaron fue el baño, pues “estaba bonito”, y aunque mencionó la falta de personas y de locales abiertos para él “se siente vacío, pero porque es muy nuevo”.

También encontró una oferta en los boletos, con destino a Cancún, en los cuales se ahorró más de “30 mil pesos”, y una vez dentro del lugar señaló que las pantallas donde se muestran los vuelos y horarios están “de buen tamaño y no las tapan con publicidad”.

Carlos Bonavides

Carlos Bonavides recibió críticas por ‘echarle flores’ al AIFA, el cual defendió luego de que algunas personas mencionaron una falta de usuarios del aeropuerto.

“Los detractores del presidente (AMLO) dicen que no hay vuelos (...) pero todos están saturados”, dijo en 2024, cuando voló desde Santa Lucía.

Bonavides negó recibir dinero por expresarse positivamente de las instalaciones y comentó que “Hay que ver las cosas objetivamente, conocerlas para criticarlas, porque hablan de un aeropuerto como si estuvieran en el siglo XVIII, No critiquen nada más por criticar, sean objetivos".

Raymix

Raymix, conocido por su mayor éxito ‘Oye, mujer’, estuvo en el AIFA en 2023 para volar y durante su estancia en el aeropuerto grabó un video para elogiar las instalaciones y el servicio, aunque “nadie le pidió su opinión”.

“A mí me parece que está muy bonito, bien hecho, me conviene a mí porque no todos vivimos en el sur de la CDMX, algunos estamos en el norte y nos conviene venir para acá, en lugar de atravesar todo”,

El cantante de electro cumbia aprovechó para criticar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) porque “está chueco”.

Sabrina Sabrok

Sabrina Sabrok y su pareja fueron vistos comiendo dentro de las instalaciones del AIFA y en ese momento reveló que siempre eligen ese aeropuerto para viajar.

La modelo de OnlyFans comentó que “ya habían ido porque está moderno”, le gustan las instalaciones, especialmente los baños y no es un lugar frío.

“Salieron noticias malas sobre este lugar, pero no es así, el lugar está bonito, hay poquita gente y te sientes cómodo, no debes esperad horas”, finalizó Sabrok.

Chef Aquiles Chávez

El chef Aquiles Chávez, conocido por tener sus propios programa de TC como El toque de Aquiles o Aventura gastronómica, realizó un post en sus redes sociales para elogiar al AIFA.

El dueño del restaurante Sotero, ubicado por su peculiar bigote, se “llevó una grata sorpresa” cuando viajó desde Santa Lucía.