Carlos Bonavides tiene una hija que todavía no conoce: ‘Fue una noche de copas’

Carlos Bonavides no tiene ninguna duda de que la joven es su hija, pues afirma que se parece a su hermana. (Foto: Cuartoscuro / Imagen generada con IA Gemini)

A seis años de que se reveló que Carlos Bonavides es padre de una joven que vive en Tijuana, el actor volvió a hablar del tema y, por primera vez, compartió detalles sobre la relación que sostuvo con la madre de su hija y lo que ha ocurrido desde entonces.

Fue en 2020 cuando Carmen Barrera hizo pública la existencia de la hija del protagonista de El Premio Mayor —quien lleva por nombre Aylin Fernanda— con el objetivo de que el actor se acercara a conocerla.

En aquel momento, el actor Carlos Bonavides pidió apoyo a sus seguidores para localizar a la joven y concretar un encuentro; sin embargo, evitó profundizar en el vínculo que tuvo con Carmen, algo que ahora aclaró.

¿Cómo fue la relación entre Carlos Bonavides y la madre de su hija?

En una reciente conversación con la periodista Matilde Obregón, el actor de Cuna de Lobos explicó que conoció a Carmen Barrera cuando se dedicaba de manera profesional a la lucha libre.

Antes de incursionar en la actuación, Bonavides fue integrante de la AAA e incluso comentó en una entrevista con N+ que llegó a hacer duetos con el legendario luchador mexicano Perro Aguayo, por lo que acudió a Tijuana para presentarse en una función.

“Hace muchos años, cuando yo estaba en la lucha libre, fui con mi compadre Tony Moreno a Tijuana. Él me presentó a esta muchacha y tuvimos una noche de copas, una noche loca”, relató.

Carlos Bonavides explicó que espera conocer a su hija pronto. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Carlos Bonavides explicó que Fernanda es fruto de aquel encuentro, aunque no supo de su existencia, sino hasta tiempo después: “muchos años más tarde me enteré de que tengo una hija”, comentó.

Cuando Carmen Barrera hizo público que la joven es hija del actor, declaró que mantuvo una relación con el protagonista de El Premio Mayor, ya que la visitaba con frecuencia en Tijuana y salía con ella a distintos lugares.

“Todo fue muy bonito. Sí salíamos, siempre fue una persona muy amable, muy complaciente conmigo; íbamos a comer y así. A mí me pareció muy bonita la relación. Nos mirábamos aquí en Tijuana”, comentó Carmen en una entrevista con Ventaneando.

Pese a que Carmen afirmó que el tiempo que pasó con Bonavides fue agradable, el comediante negó haber mantenido un noviazgo con ella, pues aseguró que solo se trató de un encuentro de una noche: “no es cierto, no tuve una relación, pero sí es mi hija”, dijo en conversación con Matilde Obregón.

¿Cómo se enteró Carlos Bonavides de su hija en Tijuana?

El actor señaló que desconocía que Fernanda era su hija hasta 2020, cuando Carmen logró ponerse en contacto con él y le envió una fotografía de la joven.

“No (me enteré cuando nació). Yo supe que existía después de la pandemia. Me mandaron la foto y dije: ‘Sí es mi hija, pues es la cara de mi hermana’”, comentó en la entrevista. El parecido con su familia fue suficiente para el comediante.

Carlos Bonavides se sintió emocionado cuando se enteró que tiene una hija. (Foto: Cuartoscuro) (Rogelio Morales Ponce)

Aunque para algunas personas enterarse de la existencia de una hija podría resultar impactante, para el ‘Huicho Domínguez’ fue todo lo contrario: “me emocioné, me emocioné mucho”, afirmó.

Carlos Bonavides también aseguró que desea encontrarse con ella pronto, ya que, aunque no se han visto en persona, sí han mantenido contacto mediante mensajes y llamadas: “sí, ya hablamos y todo, pero quiero ir a verla, conocerla”, dijo.