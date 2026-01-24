Archivan denuncias contra Julio Iglesias por presunta agresión sexual: ¿Qué dijo la Fiscalía del caso?

A lo largo del proceso legal, Julio Iglesias negó las acusaciones y compartió mensajes que recibió de las denunciantes para demostrar su inocencia. (Foto: EFE / Unsplash)

¿Una victoria legal para el cantante Julio Iglesias? Luego de que el intérprete de ‘Con la misma piedra’ fue denunciado por presunto acoso y agresión sexual, la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España archivó la investigación.

Laura y Rebeca —quienes son extrabajadoras de Julio Iglesias y utilizaron estos nombres para proteger su identidad— presentaron la denuncia el pasado 5 de enero, en la cual también acusaron al artista de presuntas humillaciones laborales.

Días más tarde, la Fiscalía de la Audiencia Nacional española otorgó a las denunciantes la calidad de testigos protegidos; sin embargo, la decisión final fue archivar el caso.

¿Por qué no continuó la investigación en contra de Julio Iglesias?

Las autoridades españolas explicaron en un decreto que no se cumplen los requisitos exigidos por la ley para investigar la denuncia presentada contra el cantante por los delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delito contra los derechos de los trabajadores.

Entre las condiciones necesarias para poder realizar la investigación se encuentra que el denunciado sea ciudadano español, que no exista un procedimiento abierto en el lugar donde se habrían cometido los hechos o en un tribunal internacional, y que haya una “conexión material con España”, por ejemplo, que las víctimas sean españolas o residan en el país.

La denuncia en contra de Julio Iglesias quedó archivada por falta de jurisdicción. (Foto: EFE) (AP)

Sin embargo, en este caso —precisa el decreto— las víctimas son extranjeras y no residen en España; “los hechos se atribuyen a países plenamente competentes”, y los denunciados —Julio Iglesias y otras dos personas— tampoco residen en España y, además, tienen nacionalidades distintas (español, colombiana y brasileña).

La Fiscalía considera que el criterio decisivo “es la existencia de un vínculo relevante con España, que en este caso no existe”, ya que los hechos no ocurrieron en territorio español ni las denunciantes o los denunciados se encuentran en el país.

También indicaron que España solo puede intervenir si se acredita la “imposibilidad real o falta de voluntad de investigar” por parte de las autoridades competentes; sin embargo, esto no ocurrió en la denuncia contra Julio Iglesias, por lo que el caso fue archivado.

¿Qué dijeron las denunciantes de Julio Iglesias?

Las organizaciones Women’s Link y Amnistía Internacional, que asesoran a las exempleadas de Julio Iglesias que denunciaron al artista por acoso y agresión sexual, calificaron como “lamentable” la decisión de la Fiscalía española de archivar la investigación y anunciaron que las dos mujeres “seguirán luchando por justicia y acudirán a las vías legales disponibles”.

Las organizaciones consideran que “no ha existido un análisis de fondo sobre la culpabilidad o no del denunciado, por lo que las denunciantes podrían reproducir su denuncia ante los órganos judiciales pertinentes”.

Las denunciantes de Julio Iglesias buscarán continuar con la denuncia al presentarla ante otras instancias. (Foto: EFE) (Ballesteros/EFE)

“La idea de que un ciudadano español podría ser eximido de afrontar un proceso de justicia si los presuntos delitos de los que es acusado no ocurrieron en España y fueron cometidos contra mujeres no españolas desconoce el principio de extraterritorialidad y, además, el derecho humano fundamental a que todas las mujeres y niñas puedan vivir en un mundo libre de violencias”, añadieron en un comunicado.

Women’s Link y Amnistía Internacional subrayan que el Convenio de Varsovia y el Convenio de Estambul “obligan a los Estados a investigar violaciones de derechos humanos cuando el presunto autor es nacional del país, incluso si los hechos ocurrieron fuera del territorio”.

¿Qué decía la denuncia contra Julio Iglesias?

Los hechos fueron denunciados por una exempleada del hogar del cantante y una fisioterapeuta, quienes aportaron documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp y registros de llamadas para demostrar la veracidad de sus acusaciones, que incluyen agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas.

Ambas mujeres presentaron la denuncia el pasado 5 de enero y, días después, el 16, la Fiscalía otorgó la condición de testigos protegidos a las denunciantes, representadas por la organización Women’s Link Worldwide.

La apertura de esta causa se conoció el mismo día en que una investigación periodística de eldiario.es y Univisión recogió los relatos de ambas denunciantes sobre presuntas agresiones sexuales, lesiones y vejaciones por parte del cantante en 2021, cuando tenía 77 años.

Una de las empleadas, que ubicó los hechos en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana y Bahamas, aseguró que estaban obligadas a someterse a pruebas médicas como revisiones ginecológicas, test de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, como VIH.

Julio Iglesias fue denunciado por agresión sexual por exempleadas de sus mansiones. (Foto: EFE/Paul Bergen).

Julio Iglesias ha negado las acusaciones mediante un comunicado publicado en su perfil de Instagram, en el que aseguró que nunca “ha abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer”.

Además, el cantante español, muy popular en toda Latinoamérica, intentó acceder a la investigación para conocer de manera directa el contenido de la denuncia, pero la Fiscalía rechazó su petición, según informó.

Más tarde, Julio Iglesias publicó en su perfil de Instagram varios mensajes que supuestamente había recibido vía WhatsApp de las trabajadoras que lo denunciaron por agresión sexual, con los que buscaba demostrar su inocencia.

Con información de EFE.