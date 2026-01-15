Julio Iglesias reacciona a denuncia por presunta agresión sexual; prepara su defensa

Julio Iglesias brindó breves declaraciones luego de que se hizo pública la denuncia en su contra. (Foto: EFE / Pexels)

Luego de que dos mujeres presentaron una denuncia en contra del cantante Julio Iglesias, y mientras la Fiscalía de la Audiencia Nacional española avanza con las investigaciones, el intérprete de ‘Con la misma piedra’ adelantó que ya prepara su defensa legal.

La denuncia, presentada por dos extrabajadoras del artista, señala a Julio Iglesias por presunto acoso y agresión sexual, delitos que supuestamente fueron cometidos entre enero y octubre de 2021 en tres residencias del cantante ubicadas en República Dominicana, Bahamas y España.

Las acusaciones en contra de Julio Iglesias salieron a la luz tras una investigación periodística de eldiario.es en colaboración con Univisión. Tras su publicación, la Fiscalía ha notificado avances en las indagatorias.

¿Qué dijo Julio Iglesias sobre la denuncia?

Desde que se dieron a conocer los señalamientos en su contra, Julio Iglesias había permanecido al margen; sin embargo, la revista ¡Hola! logró contactar al intérprete de ‘Soy un truhan, soy un señor’.

La publicación explicó que el artista accedió a dar una breve declaración, aunque no incluyó citas textuales: “No es para él el momento de hablar, pero nos dice con total rotundidad que ese momento va a llegar muy pronto”, señala la revista.

Aunque Julio Iglesias —quien había sido señalado por comportamientos inapropiados por la actriz Verónica Castro en el pasado— no quiso hablar concretamente del contenido de la denuncia, comentó que la situación se esclarecerá lo antes posible.

El cantante Julio Iglesias es acusado de abuso a sus trabajadoras (Foto: AP).

Además, la revista explicó que Julio Iglesias adelantó: “La verdad llegará muy pronto e insistió en que todo se aclarará“. Sin ahondar más en el tema, el intérprete de ‘Spanish Girl’ agregó que ya prepara su defensa.

Asimismo, ¡Hola! informa que el entorno más cercano de Julio Iglesias niega “totalmente los hechos y muestra estupor ante lo que está sucediendo”. A pesar de ello, las indagatorias siguen su curso.

Caso Julio Iglesias: ¿Cuáles son los avances en la investigación?

Women’s Link, el equipo legal que representa a las denunciantes, brindó una conferencia de prensa en la que explicó que la Fiscalía de la Audiencia Nacional española optó por tratar a las exempleadas de Julio Iglesias como testigos protegidos.

Hasta ahora, no se sabe cuándo acudirán a rendir su declaración, ya que el caso sigue en proceso de investigación y aún no se encuentra judicializado. Todavía queda un camino largo, pues el Ministerio Público debe analizar el caso y determinar si los hechos tienen relevancia penal.

Las exempleadas de Julio Iglesias serán tratadas como testigos protegidos. (Foto: Cuartoscuro) (María Martínez)

Mientras las autoridades deciden si el caso se archiva o se presenta una querella —un proceso que puede demorar hasta seis meses—, el equipo legal solicitó medidas de protección para las denunciantes.

En especial, debido a que temen que el cantante intente “localizarlas” o “disuadirlas”, por lo cual buscan evitar el contacto entre las mujeres y el círculo cercano a Julio Iglesias, proteger su intimidad y evitar la revictimización.

Por ahora, el Gobierno español pidió que las investigaciones en contra del artista lleguen hasta el final.

¿Qué dice la denuncia en contra de Julio Iglesias?

Laura y Rebeca —nombres ficticios utilizados para proteger su identidad— explicaron en la denuncia obtenida por eldiario.es que los hechos ocurrieron cuando trabajaban con el artista como empleada del hogar y fisioterapeuta, respectivamente.

El relato de ambas describe agresiones sexuales como penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas hacia ellas y otras empleadas.

Julio Iglesias fue denunciado por agresión sexual por exempleadas de sus mansiones. (Foto: EFE/Paul Bergen).

Aunque Julio Iglesias es señalado como el principal responsable de las agresiones, las exempleadas identificaron a dos mujeres que presuntamente colaboraron con él para reclutar a las trabajadoras e imponer las condiciones en las que vivían.

Para la investigación, Laura y Rebeca han aportado documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios de Julio Iglesias ante los gobiernos de España, Bahamas y República Dominicana.

Con información de EFE.