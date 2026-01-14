Caso contra Julio Iglesias avanza: Fiscalía toma la declaración de denunciantes como testigos protegidos

El cantante Julio Iglesias es acusado de agresiones contra mujeres y, ahora, la investigación contra el cantante dio un paso. La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España confirmó que tomará declaración a las dos mujeres que denunciaron al cantante por presuntos delitos de acoso y agresión sexual, y lo hará bajo la figura de testigos protegidos, medida reservada para casos de alto riesgo para las víctimas.

El equipo legal de Women’s Link Worldwide, organización que representa a las denunciantes, calificó la decisión como “un paso muy importante en la búsqueda de la justicia” y subrayó que las autoridades españolas están actuando “de forma ágil” ante la gravedad de los señalamientos.

Las denuncias fueron presentadas el pasado 5 de enero y se refieren a hechos ocurridos en 2021, cuando ambas mujeres trabajaban para el artista: una como empleada del hogar y otra como fisioterapeuta. Los presuntos abusos habrían tenido lugar en residencias de Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España.

No son nuevas las acusaciones de conductas inapropiadas por parte del cantante. Julio Iglesias tocó sin consentimiento a Verónica Castro, de acuerdo con el testimonio de la cantante y actriz mexicana en una entrevista hace algunos años.

Fiscalía investiga a Julio Iglesias por acoso y agresión sexual

La Fiscalía española mantiene el caso en una fase preprocesal, es decir, aún no judicializada. En este periodo, el Ministerio Público debe determinar si los hechos denunciados tienen relevancia penal suficiente para formular una querella o, en su defecto, archivar las diligencias.

De acuerdo con la defensa de las víctimas, la Fiscalía dispone inicialmente de seis meses, con posibilidad de extender el plazo de manera excepcional.

Julio Iglesias fue denunciado por agresión sexual por exempleadas de sus mansiones. (Foto: EFE/Paul Bergen).

La abogada Gema Fernández, de Women’s Link, explicó que la vía elegida busca que sea el propio Ministerio Público quien “lidere la acción penal” si se confirman indicios de delito. De no ser así, la organización no descarta acudir directamente a un juzgado.

Desde la Fiscalía, las autoridades han insistido en el secreto de las diligencias, por lo que no se han ofrecido más detalles sobre el contenido de la investigación ni sobre las pruebas recabadas hasta el momento.

Testigos protegidos: las medidas solicitadas por las denunciantes de Julio Iglesias

El estatus de testigos protegidos forma parte de un paquete de medidas de protección solicitadas por las denunciantes. Según Ríos, estas medidas responden a una asimetría de poder entre el cantante y las mujeres, derivada de su influencia mediática y capacidad económica.

Entre las acciones solicitadas se encuentran evitar cualquier contacto entre las denunciantes —y sus familiares— con Iglesias o su entorno; proteger su identidad e intimidad; garantizar que las declaraciones se realicen en condiciones que eviten la revictimización, y salvaguardar a otras trabajadoras que aún mantendrían vínculos laborales con el artista.

No existe, por ahora, una fecha definida para las declaraciones, que podrían realizarse de forma remota mediante videoconferencia, ya que ninguna de las mujeres reside actualmente en España.

La organización Amnistía Internacional, que acompaña el caso desde una perspectiva de derechos humanos, sostuvo que las denuncias no serían hechos aislados. De acuerdo con su vocera Virginia Álvarez, existen indicios de un patrón de actuación que afecta especialmente a mujeres migrantes, en contextos de alta precariedad laboral.

El cante español Julio Iglesias asegura que es inocente de las acusaciones de sus empleadas. EFE/Ballesteros (Ballesteros/EFE)

Las acusaciones describen un entorno laboral caracterizado por jornadas excesivas, control de la vida personal, restricciones de movilidad y presuntos abusos físicos y sexuales.

En función de estos elementos, la denuncia plantea posibles delitos de trata de seres humanos con fines de trabajo forzado, servidumbre, acoso sexual, agresión sexual, lesiones y violaciones a los derechos de los trabajadores.

Las extrabajadoras aportaron como respaldo documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y trámites migratorios presuntamente gestionados por el propio Iglesias ante autoridades de distintos países, publicaciones de elDiario.es y Univisión.

Julio Iglesias niega acusaciones de empleadas

Hasta ahora, Julio Iglesias no ha comparecido públicamente para responder a las denuncias. Sin embargo, en declaraciones recogidas por la revista Hola, el cantante aseguró que “todo se va a aclarar” y que se encuentra preparando su defensa. Su entorno más cercano negó “totalmente los hechos” y expresó sorpresa por la situación.

De acuerdo con la misma publicación, Iglesias considera que “no es el momento de hablar”, aunque anticipa que lo hará próximamente con el objetivo de “llegar al fondo de la cuestión y que no quede ninguna duda de las verdaderas circunstancias”.

En paralelo, autoridades españolas señalaron que la investigación periodística que dio origen al caso “merece respeto”, mientras que el Ministerio de Cultura analiza las distinciones honoríficas otorgadas al artista en el pasado, ante la gravedad de las acusaciones.

Con información de EFE y AP.