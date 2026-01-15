Julio Iglesias niega acusaciones de abuso: ‘Son absolutamente falsas; nunca había sentido tanta maldad’

Ante las acusaciones de abuso, Julio Iglesias negó los presuntos agravios contra dos mujeres, exempleadas en las casas del cantante, que proporcionaron a la prensa testimonios anónimos.

“Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”, escribió Julio Iglesias sus redes sociales.

“Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”, agregó ante las acusaciones Julio Iglesias.

Iglesias reconoció que ha recibido “mensajes de cariño y lealtad” por parte de personas queridas ante la situación, que ya es investigada por las autoridades españolas: “he sentido mucho consuelo en ellas”, agregó.

El miércoles, dijo a Hola que “todo se va a aclarar” mientras aceptó que preparaba su defensa para un posible caso judicial. La revista reportó que el entorno más cercano del cantante Julio Iglesias niega “totalmente los hechos y muestran estupor ante lo que está sucediendo”.

¿De qué acusan al cantante Julio Iglesias?

De acuerdo con los testimonios, se trata de dos casos de presunto acoso y agresión sexual en 2021 por parte del cantante.

Los hechos habrían ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta, según reveló una investigación de elDiario.es y Univisión.

Julio Iglesias ya tiene abogado para su defensa legal

La agencia EFE confirmó que José Antonio Choclán será el abogado de Iglesias para hacer frente a la denuncia por abusos sexuales presentada por dos extrabajadoras de sus casas en el Caribe.

El bufete de abogados Choclán, con sede central en Madrid, ha intervenido en varios casos de gran notoriedad pública, entre ellos el que se siguió contra Carlos Iglesias, hermano del cantante, por fraude a Hacienda.

Choclán también defendió a Cristiano Ronaldo en el proceso por fraude fiscal y a los también futbolistas Gabi Fernández y Ángel Lafita en el juicio por el presunto amaño del partido Levante-Zaragoza de 2011.

También ha defendido a varios políticos españoles dentro de causas de corrupción como a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá o en la actualidad a uno de los acusados en el llamado ‘caso Koldo’, que afecta a personas que fueron cercanas al presidente actual de España, Pedro Sánchez.

El reporte se da luego de que Fiscalía de la Audiencia Nacional de España diera a conocer que tomará las declaraciones en calidad de testigos protegidas de las dos mujeres que el pasado 5 de enero denunciaron al cantante, representadas por la organización Women’s Link.

Al tratarse de una investigación de la Fiscalía de España, que aún no ha llegado a judicializarse y que permanece secreta, el abogado no puede por el momento personase en las diligencias. La Fiscalía tiene seis meses para decidir si archiva la causa o presenta una querrella ante la Audiencia Nacional.