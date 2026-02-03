Una ‘chambita’ de esas: ¿Por qué la Cámara de Diputados se dará un ‘megapuente’ de una semana?

Ricardo Monreal afirmó que el Congreso se mantiene a la expectativa de la reforma electoral y de la iniciativa en materia anticorrupción, que serán presentadas próximamente por la presidenta Claudia Sheinbaum. [Fotografía. Cuartoscuro]

Apenas regresan a trabajar y ya se dieron su ‘descanso’. La Cámara de Diputados aprobó la suspensión de las sesiones en el pleno durante la primera semana de febrero y reanudará actividades legislativas hasta el próximo 10 de febrero, como parte de una reprogramación acordada por los grupos parlamentarios para reorganizar los trabajos del periodo ordinario.

La decisión se tomó luego de que el periodo ordinario iniciara el 1 de febrero con sesiones consideradas de trámite, lo que dio paso a un receso sin actividades en el pleno.

Durante esos días, las y los legisladores concentrarán su trabajo en comisiones, en espera de las iniciativas anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, entre ellas la reforma electoral.

Sin embargo, en el Senado no dejaron pasar la oportunidad para ‘trolear’ a los diputados por el receso que se otorgaron a sólo unas horas de haber reanudado el periodo ordinario de sesiones.

La senadora del PRI, Claudia Anaya, secretaria de la Mesa Directiva del Senado, durante la votación económica ironizó sobre el receso y preguntó si se les otorgaba permiso a los diputados para que “no fueran a trabajar” durante la semana.

“Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza a la Cámara de Diputados para que ya no vayan a trabajar en toda la semana y se presenten hasta la próxima semana. ¿Quiénes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano?”, expresó la senadora del PRI en el pleno.

¿Por qué la Cámara de Diputados regresará a trabajar hasta la próxima semana?

El coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, explicó que el ajuste al calendario respondió a la necesidad de avanzar en dictámenes pendientes mientras llegan las propuestas formales de reforma. Señaló que varias iniciativas fueron anunciadas, pero aún no ingresan oficialmente a la Cámara de Diputados.

Monreal Ávila afirmó que el Congreso se mantiene a la expectativa de la reforma electoral y de la iniciativa en materia anticorrupción, que serán presentadas próximamente por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al respecto, indicó que febrero se consideró como el mes previsto para el envío de la reforma electoral, aunque reconoció que todavía no existe un proyecto formal remitido por el Ejecutivo.

El diputado de Morena sostuvo que la intención es que el trabajo desarrollado en comisiones permita que, una vez retomadas las sesiones en el pleno, se puedan discutir y votar los dictámenes sin retrasos. En ese contexto, señaló que la semana sin sesiones plenarias no implica una suspensión total del trabajo legislativo.

De acuerdo con el calendario legislativo, la Cámara de Diputados retomará las sesiones ordinarias el 10 de febrero, fecha en la que se prevé iniciar la discusión de los temas que sean turnados formalmente a partir del trabajo previo realizado en comisiones.