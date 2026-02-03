En el Legislativo siguen de puente

Aunque prometieron trabajar desde el primer día, en domingo y en el “puente”, en la aprobación de urgentes reformas contra el crimen, no fue así y diputados y senadores siguen pasmados. La Cámara de Diputados había informado que inmediatamente el 1 de febrero, en sesión ordinaria, entrarían al debate y votación, y nada. Hasta el diputado Ricardo Monreal ofreció que, por laborar el lunes inhábil, compensarán a los trabajadores con el viernes libre. Y en el Senado tampoco hubo nada. Y la cita en San Lázaro es hasta el próximo martes 10 de febrero.

Nuevos consejeros del INE, en el limbo

Las negociaciones secretas con el PVEM y PT y el retraso de la presentación de la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Sheinbaum tienen hoy al INE en la incertidumbre y en el limbo su proceso de renovación de tres de sus 11 consejeros electorales. Debido a que la propuesta presidencial contempla la reducción de 11 a nueve consejeros, en la Cámara de Diputados van retrasados y ni siquiera han comenzado con el proceso para designar a esos tres consejeros que se irán ya en abril. Ya van tarde los diputados.

Una más del fiscal Galileo López

Una más de Galileo López Juárez, el fiscal de Procesos en Juzgados Civiles de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Primero fue el maltrato a personas con discapacidad y a adultos mayores, por lo que fue investigado y sancionado por la Unidad de Asuntos Internos de esa fiscalía, a cargo de Adriana Greaves. Recientemente, ese mismo servidor público fue denunciado ante esa misma instancia, por pretender “criminalizar” asuntos civiles para ayudar a litigantes “amigos”. La referida Unidad de Asuntos Internos ya inició el expediente de investigación correspondiente. La fiscal Bertha Alcalde no debe permitir que malos servidores públicos, que le fueron heredados, hagan un uso faccioso de la institución para obtener beneficios personales.

¿Habrá más cambios en el Senado?

A ver si con la salida de Adán Augusto López Hernández de la coordinación de la bancada de Morena se le terminan los privilegios a su protegida, la senadora Andrea Chávez, quien entraba como Pedro por su casa a la oficina de la Junta de Coordinación Política, sin tener cargo en ese órgano de gobierno. No sólo eso, sino que en los pasillos de Reforma no dejan de criticar que sea ella la que decida qué senador hace uso o no de la palabra en tribuna. No se descarta que el nuevo líder de la bancada, Ignacio Mier, nombre una nueva vocería, cargo que supuestamente recaía en la chihuahuense.

Peor que pleito cantinero

La salida de Adán Augusto López dio pie a un pleito más entre los senadores Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña. El priista soltó su particular lenguaje contra el morenista, luego de que éste afirmó que debería estar agradecido con el tabasqueño porque fue “gentil con ese ser miserable”. El campechano le respondió (tapen los ojos a los niños): “Pinche Changoleón apestoso, lávate el hocico antes de pronunciar mi nombre”, y remató diciendo que aquello de que debe agradecerle al “narcosenador” no es más que otra de sus proyecciones. Ni en los lavaderos se escucha tan bajo nivel.

El curioso caso de México tiene vida

Una organización sorprendió al haber cumplido los requisitos para obtener su registro como partido político: México tiene vida. Y la sorpresa es porque sin estructura visible logró afiliar a 302 mil ciudadanos, rebasando el umbral mínimo requerido y superando a partidos consolidados como el PAN, que tiene 277 mil tras 86 años de existencia. La hazaña ya prendió las alertas en el INE, que tendrá que validar cada una de las afiliaciones y fiscalizar los recursos que se utilizaron para lograr el objetivo.