Nace Frente Amplio Democrático contra la reforma electoral: Firman manifiesto

Este nuevo frente está en contra de la propuesta de reforma electoral.

Con la consigna “No a la regresión autoritaria. Sí a la democracia, las libertades y los derechos”, académicos, exfuncionarios electorales, juristas, legisladores e integrantes de la sociedad civil anunciaron la conformación del Frente Amplio Democrático para evitar que prospere una iniciativa de reforma electoral que sea regresiva en materia político-electoral.

A través de un manifiesto, alrededor de 400 firmantes advierten que lo que está en juego es la imposición de una reforma sin el consenso de todas las corrientes políticas, incluidas las de oposición, lo que, a su decir, reflejaría la verdadera intención de cerrar cualquier posibilidad de alternancia política.

¿Cuál es el objetivo del Frente Amplio Democrático?

Ante este panorama, destacan que el objetivo inmediato del Frente Amplio Democrático es no permitir, no admitir y actuar para impedir la restauración del antiguo régimen, bajo cualquier forma o denominación.

Por lo anterior, convocan a ciudadanos, organizaciones sociales, academia, jóvenes, defensores del Estado de derecho y fuerzas políticas con vocación democrática a sumarse de manera pacífica, responsable y organizada a la defensa de la democracia.

Precisan que el frente no pertenece a ninguna ideología o partido y que no pretenden preservar privilegios ni un modelo fallido, sino proteger reglas básicas que garantizan libertades, derechos y representación efectiva.

Ante la aplanadora de la 4T para sacar la reforma electoral sin la oposición, el Frente Democrático destaca que ésta sólo podría ser considerada legítima si garantiza autoridades y tribunales electorales auténticamente autónomos e imparciales; elecciones libres, equitativas y competitivas, con posibilidad real de alternancia; promoción de una participación ciudadana informada, consciente y ejercida desde la plena autonomía de la voluntad; representación legislativa proporcional al voto ciudadano; prohibición de mecanismos de sobrerrepresentación; respeto al pluralismo político y a los límites constitucionales para la reforma del sistema democrático

El manifiesto es firmado por el expresidente Vicente Fox, José Woldenberg, expresidente del otrora Instituto Nacional Electoral (INE); Lorenzo Córdova Vianello, expresidente del INE; la diputada panista Margarita Zavala; y Jacqueline Peschard, exconsejera del IFE, por mencionar algunos.