Tras la renuncia de Adán Augusto López, Ignacio Mier toma el timón de Morena en el Senado

Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, anunció el nombramiento Ignacio Mier, sin antes resaltar que el trabajo de Adán Augusto López se caracterizó por “siempre buscar la construcción de acuerdos”. [Fotografía. Cuartoscuro]

Ignacio Mier se hizo presente en el pleno del Senado como nuevo coordinador de Morena, y fue recibido con abrazos y aplausos de sus compañeros, tras la renuncia de Adán Augusto López al timón de la bancada oficialista.

Entró al salón e inmediatamente lo arroparon los morenistas Margarita Valdez, Manuel Huerta, José Sabino, Cuauhtémoc Ochoa y, en particular, resaltó la presencia de Miguel Ángel Yunes Márquez, el voto 86 del oficialismo que les dio mayoría calificada para sacar reformas constitucionales, y el cual algunos ven como el mayor logró de López Hernández al frente de su bancada.

Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva, anunció el nombramiento. Primero resaltó que López Hernández se caracterizó por “siempre, siempre, (buscar) la construcción de acuerdos”.

Y luego reiteró “la felicitación a nuestro compañero y amigo, el senador ‘Nacho’ Mier, ‘Don Nacho’ Mier conocido por todos nosotros. Va a continuar la labor para los consensos necesarios para seguir avanzando en este órgano legislativo”.

Ambos morenistas aplaudieron de pie, y luego tomaron sus escaños. Uno al lado del otro.

Por lo pronto, el poblano ya marcó un cambio respecto de la dirigencia de López Hernández, pues las reuniones de la Junta de Coordinación Política serán los lunes a las 14:00 horas, hora de la comida, y no de forma previa a cada sesión plenaria.

Al haber dejado la conducción de la bancada, López Hernández comentó a la prensa que este mismo fin de semana inicia su trabajo de territorio, y arrancará precisamente en Angelópolis. “Ya este mismo fin de semana voy a estar en Puebla el viernes. El sábado voy a otro estado”.

“Ahora más que nunca el movimiento, el partido requiere del trabajo de todos. No va a ser fácil el 27, pero yo creo que las cosas van a salir muy bien”, expresó en entrevista.

Y auguró que habrá una candidatura segura: la de la senadora Andrea Chávez.“Es la mejor posicionada en Morena para la candidatura del gobierno (de Chihuahua)”.