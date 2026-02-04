Andrea Chávez tiene rival: Julián LeBaron se destapa para gubernatura de Chihuahua; va sin partido

Julián LeBaron se destapó como candidato independiente a la gubernatura de Chihuahua en 2027. (Cuartoscuro)

Julián LeBaron reveló que estaría dispuesto a lanzarse como candidato a la gubernatura de Chihuahua en 2027. Aunque dijo que nada está definido, aseguró que se organizan para “armar un proyecto político”.

Señaló que los menonitas se organizan y participar en política para “defender nuestra libertad, la vida y la propiedad”, derivado de presuntos abusos y persecuciones por parte de autoridades chihuahuenses.

“Nosotros nos estamos organizando para ver hacia el futuro cómo nos vamos a organizar, porque no pueden tener la última palabra quienes viven de abusar del prójimo (...) Estamos decididos a organizarnos para defender nuestra libertad, la vida y la propiedad. Estamos en pláticas para armar un proyecto político para este 2027. De hecho, se me han acercado muchas personas para pedirme que lo encabece y seguramente lo vamos a hacer para 2027 (...) lo estamos considerando seriamente”, comentó en entrevista radiofónica con Azucena Uresti.

Aclaró que no participaría a través de algún partido político y reprochó que las instituciones no dieron resultados durante un siglo, situación que podría cambiar si “los chihuahuenses lo hacemos por nosotros mismos”.

“Nosotros no queremos nada que ver con partidos políticos, queremos una fuerza que una al estado (...) estas estructuras nunca fueron representativas de lo que la ciudadanía quiere y nosotros buscamos armar una fuerza, un proyecto, que lleve las necesidades de la gente”, precisó a la periodista.

¿Qué provocó que Julián LeBaron considere ser candidato a la gubernatura de Chihuahua?

Julián LeBaron acusó persecución por parte de las autoridades luego de denunciar que menonitas eran extorsionados para permitirles llevar combustibles a sus comunidades y trabajar sus tierras.

Tras exhibir presuntas irregularidades, dijo que fueron denunciados, aunque no precisó el cargo por el que se les investiga. Aseguró que se trata de un acto para generar temor entre los campesinos y obligarlos a continuar con pagos de cuotas “para poder trabajar”.

“Los menonitas mueven combustible a sus comunidades para poder trabajar la tierra (...) entonces les cobraban una cuota cada mes y cuando se resistieron y dijeron ‘no vamos a seguir pagando para poder trabajar’, detuvieron a una persona. Hicieron un movimiento para generar temor entre los campesinos y que continuaran pagando la extorsión a la Fiscalía”, afirmó Julián LeBaron.

¿Andrea Chávez va por la gubernatura de Chihuahua?

Hace poco más de un año, Andrea Chávez realiza actos proselitistas en municipios de Chihuahua. La actual senadora recibió señalamientos por rentar ambulancias con su imagen y colores alusivos a Morena para ofrecer chequeos.

Recientemente, Adán Augusto López expresó su respaldo a la aspiración de Chávez y sostuvo que será la siguiente gobernadora de Chihuahua.

“Yo sostengo que la senadora va a ser candidata y va a ser gobernadora del estado de Chihuahua. Ya se merece Chihuahua un buen gobierno”, comentó el excoordinador de Morena en el Senado.