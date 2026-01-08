¿Qué sabemos de la ‘demanda’ de agricultores de Chihuahua por ‘chanchullo’ en manzanas de EU?

La acusación de México a EU se da antes en medio de tensiones comerciales entre ambos países y en el marco de la próxima revisión del T-MEC.

¿Qué se siente que te chequen por prácticas de dumping, Donald Trump? El Gobierno de México lanzó una investigación a manzanas importadas desde Estados Unidos.

El documento publicado en el Diario Oficial de la Federación explica que estas presuntas prácticas de empresas estadounidenses para bajar artificialmente el precio de las manzanas se cometieron entre abril de 2024 y marzo de 2025.

La Secretaría de Economía, a cargo de Marcelo Ebrard, afirmó que el Gobierno de México evaluará el daño que las presuntas prácticas de dumping en EU provocaron a agricultores mexicanos.

¿Quién interpuso la queja contra EU?

Se trata de la Unión Agrícola Regional de Fruticultores de Chihuahua (Unifrut) que acusó que a empresas de EU de “prácticas desleales de comercio internacional, en su modalidad de discriminación de precios”.

El grupo de agricultores chihuahuenses afirmó que comerciantes de Estados Unidos aumentaron sus exportaciones de manzana a nuestro país con precios cada vez más bajos.

Estos precios “no cubren los costos de producción de las manzanas producidas en México, causan una contención de los precios nacionales y afectan sus indicadores económicos y financieros, lo que generó daño material”, agregaron.

Un país hace dumping cuando vende a otro un producto a un precio más bajo del original. “Esto podría deberse a que los países conceden subsidios injustos a los productos”, explica la Unión Europea.

Las manzanas importadas a México presuntamente a precios artificialmente más bajos son usadas en la elaboración de jugos, sidras, vinagres, mermeladas y pures, entre otros productos.

El documento publicado en el DOF detalla que la Unifrut es una asociación civil entre cuyas actividades está el “representar a sus asociados ante cualquier autoridad a efecto de iniciar, tramitar o intervenir en todo tipo de procedimientos y promover la ampliación de tecnología de vanguardia y mejorar la calidad de los productos”.

La Unifrut da créditos desde 200 mil hasta 10 millones de pesos a agricultores de Chihuahua para la compra de materias primas o maquinaria pesada, según detalla en su sitio de internet.

“Somos una unión de fruticultores que representa, protege y fortalece al sector manzanero, prestadora de servicios y proveedora de insumos que apoya e impulsa el desarrollo y calidad de los cultivos para que el productor sea mas competitivo en el entorno global”, se describe el grupo en su sitio.