México investiga dumping en carne de cerdo de EU; ¿cuál es el riesgo de esta práctica?

La investigación analizará el comportamiento de las importaciones de pierna y espaldilla de cerdo durante 2024. (Cuartoscuro).

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, abrió una investigación antidumping y por posibles subsidios a las importaciones de pierna y espaldilla de cerdo originarias de Estados Unidos, al considerar que existen indicios de que dichos productos estarían ingresando al mercado nacional a precios por debajo de su valor normal, con efectos adversos para la producción porcícola mexicana.

De acuerdo con el anuncio oficial, la investigación analizará el comportamiento de las importaciones durante 2024, así como su impacto en la rama de producción nacional en el periodo 2022–2024.

El alcance del procedimiento incluye también el producto de origen estadounidense que ingrese a México a través de terceros países, una práctica que, de confirmarse, podría profundizar las distorsiones en el mercado interno.

De acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), México importa más del 80 por ciento de este producto desde Estados Unidos, por lo que cualquier alteración en precios o flujos comerciales tendrá efectos inmediatos sobre el abasto, los costos para la industria cárnica y los precios al consumidor final.

Productores nacionales acusan que el incremento de importaciones a precios bajos ha generado una presión sobre los precios internos, afectando la rentabilidad del sector y limitando su capacidad de inversión productiva.

En contraste, compradores, procesadores e integrantes de la industria cárnica advierten que las importaciones han sido clave para garantizar un suministro suficiente y precios accesibles, particularmente en cortes de alto consumo como la pierna y la espaldilla.

El GCMA advirtió que una eventual imposición de cuotas compensatorias sin un análisis integral podría tener efectos no deseados en la cadena de suministro.

“La defensa de la producción nacional es válida, pero debe equilibrarse con la estabilidad del abasto y los precios al consumidor. Las medidas comerciales no sustituyen la necesidad de fortalecer la competitividad del sector mediante productividad, sanidad e inversión”, señaló el organismo.

La investigación también genera inquietud en la industria porcina estadounidense, para la cual México representa uno de sus principales destinos de exportación. Cualquier barrera adicional podría alterar los flujos regionales de comercio en un mercado altamente integrado, especialmente en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En ese sentido, el GCMA subrayó que el uso de instrumentos de defensa comercial debe realizarse con estricto apego a criterios técnicos y a los compromisos internacionales.

“Consideramos que la investigación antidumping es un instrumento legítimo cuando existen fundamentos técnicos sólidos; sin embargo, su aplicación debe realizarse con estricto apego a criterios técnicos, transparencia y a los compromisos comerciales internacionales, particularmente en el marco del T-MEC”, expuso.