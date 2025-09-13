¿Por culpa de Trump?: EU registra ‘aumento extremo’ en el precio del kilo de carne de res

El impacto en los consumidores estadounidenses se ha visto atenuado hasta el momento por el aumento de las importaciones este año, con compras de Brasil. (Bloomberg).

Los huevos fueron el ejemplo perfecto de la inflación alimentaria el invierno pasado. Las hamburguesas podrían ser el siguiente.

Los precios de la carne vacuna estadounidense están a punto de extender su aumento, alcanzando nuevos máximos históricos en los próximos meses, con restricciones a las importaciones brasileñas que reducen aún más los suministros internos ya escasos, según el comerciante mundial de carne Parker-Migliorini International Llc.

“Podríamos ver una escasez en el mercado”, declaró Darin Parker, presidente de PMI Foods, en una entrevista. “Los precios de la carne de res podrían ser el principal problema de la administración debido a los drásticos aumentos de precios que se producirían”.

Los huevos se convirtieron en un símbolo de los altos precios de los alimentos al final del mandato del presidente Joe Biden, después de que un brote de gripe aviar disparara los costos el invierno pasado.

El alza de los precios de los huevos y los estantes vacíos en los supermercados atrajeron la atención generalizada, incluso del presidente Donald Trump, quien lo ha mencionado repetidamente al atacar el historial económico de Biden.

¿Por qué incrementa el precio de la carne en EU?

Ahora, la carne de res cobra protagonismo. Los precios han subido durante ocho meses consecutivos sin desestacionalizar, y agosto marcó el mayor incremento mensual en casi cuatro años, según los últimos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de EU.

La escasez de ganado en el mayor productor mundial de carne de res está impulsando el aumento.

El número de vacas procesadas semanalmente por empacadoras de carne estadounidenses, como Tyson Foods Inc. y JBS NV, ha disminuido casi un 9 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando niveles no vistos desde 2016.

Esta escasez refleja el menor rebaño estadounidense en décadas y la reciente prohibición de la compra de animales de México por motivos sanitarios.

El impacto en los consumidores estadounidenses se ha visto atenuado hasta el momento por el aumento de las importaciones este año, con compras de Brasil, el mayor exportador mundial de carne de res, que prácticamente se duplicaron hasta julio de este año.

Los recortes de carne magra brasileña suelen mezclarse con carne estadounidense, más grasa, para elaborar carne molida y hamburguesas.

Pero en las últimas semanas, los envíos estuvieron al borde de detenerse después de que en agosto Trump impusiera un arancel adicional del 40 por ciento a los productos del país sudamericano.

“Brasil está prácticamente fuera de juego en lo que respecta al recorte de carne en esta etapa, ya que nadie puede permitirse ese impuesto”, dijo Parker, quien también forma parte del comité ejecutivo de la Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos, un grupo industrial.

Tras los aranceles de represalia, las exportaciones de carne de res brasileña están ahora sujetas a un impuesto total del 76.4 por ciento para ingresar al mercado estadounidense. “Hay un desplazamiento”.

La presión sobre los precios de la carne de res estadounidense se intensificará a medida que los inventarios acumulados antes de los aranceles del 6 de agosto se reduzcan en los próximos meses, lo que dará a otros proveedores más influencia en medio de una menor competencia de Brasil, dijo Parker.