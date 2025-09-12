China recuerda a México relación bilateral por aranceles: ‘No queremos que se afecte la cooperación’

China le envió un recordatorio a México para que tenga presente su buena relación y que son socios estratégicos, tras la imposición de aranceles de 50 por ciento a sus autos.

“China espera que México actúe con cautela y lo piense dos veces antes de realizar cualquier ajuste arancelario”, señaló el Ministerio de Comercio del país.

Un portavoz del Ministerio de Comercio hizo estas declaraciones ante la posibilidad de que México aumente sus tasas arancelarias de importación en alrededor de mil 400 artículos de países con los que no tiene acuerdos comerciales, incluido China.

“China y México son socios económicos y comerciales importantes el uno del otro y China no quiere ver afectada dicha cooperación”, agregó.

‘Los países deben defender el libre comercio’

China mencionó también la oposición mundial ante los aranceles impuestos por Estados Unidos, por lo que hizo un llamado a que todos los países fortalezcan la comunicación y coordinación para defender el libre comercio.

Las medidas no solo dañarán los intereses de los socios comerciales, incluida China, sino que también afectarán la certeza del entorno empresarial en México, agregó el portavoz.

“China ha abogado constantemente por la resolución de las disputas económicas y comerciales mediante el diálogo y la consulta en igualdad de condiciones”, aseguró el portavoz.

El comunicado finaliza con la advertencia de que China tomará las medidas necesarias ante las circunstancias para proteger sus intereses.

Sheinbaum dice que México no tiene nada contra China

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que México no está aplicando medidas coercitivas contra China y ningún otro país.

“Tenemos una muy buena relación con China y queremos seguir teniendo una buena relación con ellos”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 12 de septiembre.

Sheinbaum aseguró que se realizarán pláticas con China en los próximos días para hablar sobre los aranceles propuestos para 2026.

Sheinbaum agregó que Corea del Sur también se acercó al canciller debido a que las medidas afectarían a todos los países con los que México no tiene algún Tratado Comercial (TLC), entre ellos están Indonesia, Rusia, Tailandia y Turquía.

De acuerdo con lo que precisó la presidenta Sheinbaum, los aranceles son nuevas medidas para fortalecer el comercio mexicano, por lo que no viola ninguna norma de la Organización Mundial del Comercio.

Al respecto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que los autos armados en Asia ya pagan arancel de 20 por ciento, pero esta tarifa subirá a 50 como una medida más equitativa.