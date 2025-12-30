Muere Pancho Barrios, exgobernador de Chihuahua y figura del PAN, a los 75 años: ‘Se nos va un grande’

Pancho Barrios fue parte del equipo de transición de Javier Corral cuando este fue electo como gobernador de Chihuahua.

Francisco Barrios, exgobernador de Chihuahua y “uno de los grandes” militantes del PAN, falleció a los 75 años, informó Acción Nacional.

“Ofrecemos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y elevamos nuestras oraciones para su pronta resignación”, publicó la bancada del PAN en redes sociales.

Gustavo Madero, exsenador de la República, dijo que la muerte de Francisco Barrios ocurrió durante la tarde del 29 de diciembre.

“Fue un gran líder político que despertó la energía de la ciudadanía chihuahuense en los años ochenta para combatir la corrupción y el autoritarismo. A jóvenes y viejos, a maestros y a estudiantes, a campesinos y a empresarios, nos cimbró su recia determinación y nos convenció que otro tipo de gobierno era posible”, afirmó.

Elías Lixa, coordinador de la bancada de los diputados blanquiazules, dijo que la muerte de Francisco Barrios representa la partida de “uno de los grandes del PAN”.

Ricardo Anaya, excandidato presidencial del PAN en 2018, calificó a Francisco Barrios como un “referente histórico” del partido y figura clave en la transición democrática de Chihuahua y de México.

Barrios fue hospitalizado de emergencia la semana pasada en una institución de Houston, Texas. Su estado de salud se reportaba como delicado, pero estable.

Esta fue la historia de Francisco Barrios con el PAN

Recibido como contador público de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Francisco Barrios ingresó a las filas de Acción Nacional en 1982. Un año después, ganó la alcaldía de Ciudad Juárez.

Francisco Barrios fue gobernador de Chihuahua entre 1992 y 1998, un periodo en el que a nivel nacional gobernaba el PRI de Ernesto Zedillo. Años más tarde, el también empresario formó parte del equipo de transición de otro gobernador panista chihuahuense, Javier Corral.

Barrios también estudió la maestría de Administración de Empresas en su alma máter y fue representante del Centro Patronal de Ciudad Juárez.