Choque de autobús de pasajeros contra un árbol en Querétaro deja al menos 9 muertos

Servicio Médico Forense ya se encuentra en la zona para iniciar los primeros peritajes.

El choque de un autobús de pasajeros contra un árbol, en el municipio de Amealco, en Querétaro, dejó un saldo de al menos 9 personas muertas más de 20 heridas, de acuerdo con los primeros reportes.

La Coordinación de Protección Civil de Querétaro informó sobre el accidente en el kilómetro 8 de la carretera 310, a la altura de La Muralla.

Según ese reporte, un camión de pasajeros de la empresa Amealcenses se impactó contra un árbol, a un costado de la vialidad.

“Se trabaja en la valoración de riesgos y atención de personas lesionadas en el lugar, por lo que se mantiene cerrada la vialidad en tanto se realizan las diligencias correspondientes”, indicaron las autoridades de Protección Civil de Querétaro.

En el camión, que salió de la comunidad de San Ildefonso con dirección al municipio de San Juan del Río, iban al menos 36 pasajeros, de acuerdo con un reporte de N+.

A la zona llegaron habitantes de Amealco ya que la gran mayoría de los pasajeros son de ese municipio. Dos de las personas heridas están en estado crítico y tuvieron que ser transportadas a hospitales vía helicóptero.