¿Cuánto cuesta comer en restaurantes de Luisito Comunica, ‘funado’ por presuntamente no dar utilidades?

Luisito Comunica fue exhibido por presuntos empleados de sus restaurantes. (Fotoarte: El Financiero Shutterstock /Cuartoscuro)

Surgió una nueva polémica de Luisito Comunica, aunque esta vez no por alguno de sus viajes o proyectos empresariales. Diversas publicaciones difundidas por presuntos trabajadores de algunos de sus restaurantes en la CDMX señalan que no recibieron el pago de utilidades correspondiente y acusan otras irregularidades laborales.

Las denuncias comenzaron a circular a través de redes sociales, donde se compartieron capturas de supuestos correos electrónicos enviados a colaboradores de establecimientos vinculados con el creador de contenido.

Entre los negocios mencionados aparecen Deigo Ramen, Bolichera 21 y Torikami Café, fundado con la influencer Ary Tenorio, su pareja.

Hasta el momento, Luisito Comunica no ha emitido una postura pública sobre los señalamientos, que también incluyen presuntas quejas relacionadas con propinas, jornadas laborales extensas y condiciones de trabajo dentro de algunos establecimientos.

¿Qué dicen las acusaciones contra los restaurantes de Luisito Comunica?

La controversia surgió después de que la cuenta de Instagram @terrorrestaurantesmx difundiera testimonios y documentos atribuidos a trabajadores de restaurantes de Luisito Comunica.

Entre las imágenes compartidas destaca un mensaje en el que presuntamente se informa a los empleados que no habría reparto de utilidades debido a que la empresa no registró ganancias durante el ejercicio fiscal correspondiente.

“Estimados colaboradores, por este medio les informamos que, derivado de la revisión correspondiente al ejercicio fiscal 2025 de la razón social a la cual prestan sus servicios, no existe PTU a repartir. La documentación correspondiente se encuentra disponible para consulta a través del área de recursos humanos”, se lee.

Además de este tema, algunas de las denuncias difundidas en redes sociales mencionan presuntos problemas relacionados con el manejo de propinas, jornadas laborales que superarían las 60 horas semanales y restricciones para permanecer sentados durante la jornada de trabajo.

Hasta ahora no existe información oficial que confirme o desmienta estas acusaciones.

Luisito Comunica, creador de contenido, es funado porque presuntamente no pagó utilidades a sus empleados. (Foto: Cuartoscuro) (Mario Jasso)

¿Cuánto cuesta comer en Deigo Ramen, restaurante de Luisito Comunica?

Deigo, restaurante de ramen, es uno de los proyectos gastronómicos más conocidos del creador de contenido. Inspirado en la cocina japonesa, el concepto apuesta por ofrecer ramen tradicional en espacios que buscan recrear la experiencia de las barras especializadas que son populares en Japón.

“Amo tanto el ramen que decidí hacerle un homenaje y construir el mejor restaurante en toda Latinoamérica”, afirmó Luisito Comunica en un video de su canal de Youtube, donde mostraba su nuevo proyecto.

El menú gira alrededor de distintas variedades de ramen, con opciones elaboradas a base de carne de cerdo, res, mariscos e incluso alternativas vegetarianas. La mayoría de los platos tienen un precio cercano a los 300 pesos, mientras que la versión vegana supera esa cifra por aproximadamente 30 pesos.

Las entradas incluyen especialidades como takoyakis, arroz al vapor y arroz frito, cuyos precios suelen ubicarse entre los 100 y 170 pesos.

Para acompañar los alimentos, el restaurante ofrece refrescos, agua mineral, cerveza japonesa y otras bebidas, con costos que arrancan en los 67 pesos.

Actualmente existen tres sucursales de Deigo Ramen en la Ciudad de México, ubicadas en las colonias Juárez, Hipódromo y Roma Norte.

¿Cuánto cuesta comer en Deigo & Kaito?

Dentro de los negocios gastronómicos de Luisito Comunica también destaca Deigo & Kaito, un restaurante de lujo en CDMX orientado a una experiencia más exclusiva y con ingredientes de alta gama.

La carta presenta una amplia variedad de platillos cuyos precios suelen ubicarse entre los 250 y 350 pesos, aunque algunos productos especiales pueden elevar considerablemente el costo final de la cuenta. Depende de la elección de alimentos y bebidas, el gasto promedio por persona puede oscilar entre 500 y hasta 3 mil pesos.

Uno de los elementos que distingue al establecimiento es la venta de carne Kobe certificada, considerada una de las más exclusivas del mundo.

“Nos enorgullece mucho anunciar que somos el primer restaurante con certificación de la Kobe Beef Marketing & Distribution Promotion Association en México para vender carne Kobe”, escribió Deigo en 2017.

Además de los cortes premium, el lugar cuenta con diversas opciones de cocina japonesa contemporánea y una selección de bebidas diseñada para complementar la experiencia gastronómica. Estos son algunos de los platillos más destacados del menú.

Tan Tan Men — Ramen con carne molida de cerdo, caldo picante, menma, germen de soya y huevo. ($300)

— Ramen con carne molida de cerdo, caldo picante, menma, germen de soya y huevo. ($300) Miso Ramen — Uno de los clásicos de la casa, preparado con cerdo chashu, miso y verduras japonesas. ($300)

— Uno de los clásicos de la casa, preparado con cerdo chashu, miso y verduras japonesas. ($300) Chashu Men — Ramen con abundante cerdo chashu, huevo y caldo de soya. ($300)

— Ramen con abundante cerdo chashu, huevo y caldo de soya. ($300) Kare Ramen — Versión con caldo sabor curry, chashu y vegetales. ($300)

— Versión con caldo sabor curry, chashu y vegetales. ($300) Vegan Ramen — Alternativa vegana con tofu, hongos shiitake, cremini y caldo vegetal. ($330)

— Alternativa vegana con tofu, hongos shiitake, cremini y caldo vegetal. ($330) Butakakuni Shoyu Ramen — Ramen con panceta de cerdo cocinada lentamente y caldo shoyu. ($300)

— Ramen con panceta de cerdo cocinada lentamente y caldo shoyu. ($300) Corn Bata Miso Ramen — Ramen de miso con mantequilla y elote, muy popular en Hokkaido. ($300)

— Ramen de miso con mantequilla y elote, muy popular en Hokkaido. ($300) Tsukemen — Tallarines servidos por separado para sumergirse en un caldo concentrado de pescado, pollo y cerdo. ($300)

— Tallarines servidos por separado para sumergirse en un caldo concentrado de pescado, pollo y cerdo. ($300) Shogayaki Ramen — Preparado con carne de cerdo salteada con jengibre y miso. ($300)

— Preparado con carne de cerdo salteada con jengibre y miso. ($300) Yakisoba — Fideos salteados con cerdo y verduras en salsa especial japonesa. ($300)

— Fideos salteados con cerdo y verduras en salsa especial japonesa. ($300) Gyudon — Bowl de arroz con rib eye, tofu, cebolla y salsa dulce japonesa. ($480)

— Bowl de arroz con rib eye, tofu, cebolla y salsa dulce japonesa. ($480) Ebi Tendon — Arroz con camarones tempura y una variedad de verduras capeadas. ($410)

— Arroz con camarones tempura y una variedad de verduras capeadas. ($410) Toridon — Pollo orgánico a la teriyaki servido sobre arroz japonés. ($290)

— Pollo orgánico a la teriyaki servido sobre arroz japonés. ($290) Unadon — Anguila de río bañada en salsa dulce japonesa sobre gohan. ($670)

— Anguila de río bañada en salsa dulce japonesa sobre gohan. ($670) Katsu Kare — Cerdo empanizado acompañado de arroz y curry japonés. ($380)

— Cerdo empanizado acompañado de arroz y curry japonés. ($380) Kare Raisu — Curry japonés tradicional con arroz y verduras. ($290)

— Curry japonés tradicional con arroz y verduras. ($290) Fuwa Fuwa Cheesecake — Pastel de queso japonés esponjoso. ($220)

— Pastel de queso japonés esponjoso. ($220) Matcha Ochiba — Postre elaborado con mousse de matcha, pistache y yuzu. ($230)

— Postre elaborado con mousse de matcha, pistache y yuzu. ($230) Nigiri Nisemono — Postre inspirado en piezas de nigiri, elaborado con bizcocho, gelatina y ganache. ($170)

— Postre inspirado en piezas de nigiri, elaborado con bizcocho, gelatina y ganache. ($170) Mochi Artesanal — Helado japonés envuelto en masa de arroz, disponible en sabores variables. ($150)

Bolichera 21: menú y precios del restaurante peruano de Luisito Comunica

La oferta culinaria del influencer también incluye una propuesta inspirada en la gastronomía peruana. Se trata de Bolichera 21, un restaurante de mariscos, pescados y recetas tradicionales del país sudamericano.

Los ceviches figuran entre los platillos más solicitados y pueden encontrarse en versiones elaboradas con diferentes tipos de pescado, acompañados por vegetales, especias y hierbas características de la cocina peruana. Sus precios van de los 240 a los 395 pesos.

La carta también incorpora arroces, pastas, cócteles de camarón, pulpo y otros mariscos, con costos que pueden variar entre 140 y 485 pesos.

Para quienes prefieren alternativas distintas a los productos del mar, existen opciones con pollo, carne de res y cerdo, además de especialidades tradicionales peruanas cuyos precios rondan entre los 170 y 220 pesos.

Bolichera 21 se encuentra en Avenida Cuauhtémoc, en la colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez.

¿Cómo es Torikami Café, la cafetería de Luisito Comunica y Ary Tenorio?

Torikami Café es uno de los proyectos más recientes impulsados por Luisito Comunica junto con Ary Tenorio. Una cafetería con un concepto apuesta por una estética inspirada en la cultura japonesa contemporánea, con espacios minimalistas, iluminación cálida y una propuesta centrada en bebidas y postres de estilo kawaii.

“Este es un proyecto nuevo que no se relaciona con otros del pasado”, explicó Luisito Comunica, el creador de contenido, en un video que compartió sobre su nuevo restaurante en la Ciudad de México.

El diseño estuvo a cargo del arquitecto Watanabe, quien también colaboró en otros proyectos gastronómicos vinculados al influencer.

“Encontrarán comida salada, deliciosa, japonesa, mucha de la cual encuentran en otros de mis restaurantes, pero sobre todo, postres de lo más kawaii, con un diseño que es más que ‘fotografiable’”, aseguró el influencer, además de bebidas ‘preparadas con ingredientes de la más alta calidad’.

En la carta aparecen desde bebidas clásicas como café americano, cappuccino y latte, hasta creaciones especiales con matcha, chai y frutas. Los precios comienzan en los 50 pesos y pueden alcanzar los 400 pesos en algunos postres completos, por lo que el gasto promedio suele ubicarse entre 200 y 300 pesos por persona.

Torikami Café se encuentra en Tehuantepec 280, colonia Hipódromo, muy cerca de la estación Nuevo León del Metrobús de la Ciudad de México.