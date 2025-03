‘Atóóómico, se dice atómico’: Luisito Comunica se hace estudio con material radioactivo; ¿qué es el gammagrama?

El influencer Luisito Comunica ha enfrentado problemas de salud en las últimas semanas y esta vez anunció un peculiar tratamiento: “Me van a inyectar un material radioactivo en las venas para unos estudios que me harán”.

El creador de contenido y restaurantero Luis Arturo Villar Sudek compartió este miércoles en historias de Instagram las actualizaciones de su salud, pues ahora se sometió a un estudio gammagrama.

“Listo, ya quedó, soy un hombre radioactivo, literalmente tengo material radioactivo dentro de mí, incluso me dijeron que tengo que alejarme mínimo un metro y medio de cualquier mujer embarazada”, agregó el dueño de Deigo Ramen.

Luisito Comunica recibió un tratamiento con material radioactivo. (Foto: Especial / Instagram @luisitocomunica).

¿Qué es el gammagrama, estudio al que se sometió Luisito Comunica?

De acuerdo con la Clínica Universidad de Navarra, una gammagrafía es una prueba diagnóstica de medicina nuclear en la cual se administra una diminuta dosis de trazadores radiactivos (radioisótopo).

Una vez que la sustancia se distribuyó por todo el organismo, se emplea una gammacámara que detecta los rayos gamma que ésta libera. En otras palabras, es una exploración interna; hay varios tipos y las más comunes son la gammagrafía ósea y la tiroidea.

De hecho, Luisito Comunica explicó que después de recibir la sustancia debía esperar dos horas para que se distribuyera en su cuerpo y luego pasar a un aparato: “Con esta máquina básicamente me verán por dentro, y podrán saber si todo ha salido como debe ser con mi cirugía”, publicó en Instagram. Recientemente, el influencer tuvo una operación de espalda por problemas de hernias.

Luisito Comunica se sometió a un estudio para ver que todo marche bien tras su operación. (Foto: @luisitocomunica).

De acuerdo con Mayo Clinic, en particular, una gammagrafía ósea busca “diagnosticar y controlar varios tipos de enfermedades óseas” y “puede ayudar a determinar la causa del dolor de huesos que no tiene una explicación”.

Se emplea para diagnosticar diversas situaciones de salud, como fracturas, artritis, cáncer de huesos, infección de las articulaciones, prótesis articulares o huesos y más.

No se considera riesgosa, agrega dicho sitio de salud: “Si bien la prueba se vale de radiomarcadores para crear las imágenes, estos marcadores producen poca exposición a la radiación, menos que una tomografía computarizada”; sin embargo, se evita en personas embarazadas o durante la lactancia por inquietudes sobre la exposición a la radiación en el bebé.

Luisito Comunica compartió su proceso con una gammagrafía. (Foto: @luisitocomunica).

¿Qué le pasó a Luisito Comunica?

El influencer ‘Luisillo, El Pillo’ tuvo una cirugía láser por hernias en la espalda, según relató en su canal de YouTube, padecimiento que ha dificultado su movilidad, pero que no lo tiene en riesgo de dejar de caminar.

El nombre oficial es hernia de disco o discal y, según Mayo Clinic, es un problema con uno de los amortiguadores cartilaginosos (discos) en la columna vertebral. Medline Plus explica que ocurre con frecuencia en hombres de mediana edad, en general después de una “actividad extenuante”, aunque hay otros factores de riesg como levantar objetos pesados, sentarse o quedarse parado en la misma posición por muchas horas, tener un estilo de vida sedentario o el tabaquismo.

Luisito Comunica salió del hospital en silla de ruedas. (foto: Instagram @luisitocomunica)

El creador de contenido comenzó a tener intensos dolores de espalda a inicios de febrero, al regresar de su viaje de Japón: “Regresé a mi casa a trabajar y en ese momento me agacho para recoger una pelota de mi perrita y cuando me pongo de pie, sentí un dolor intenso en la espalda, no podía ponerme de pie, al otro día subí escaleras gateando”.

Así que él se sometió a una operación no invasiva: “Me tuvieron que extraer unas bolas nada deseables en mi espalda que me impedían caminar bien y ahora sigo sin poder caminar bien, lo hago como un dinosaurio y no puedo caminar con la espalda derecha (...) Desarrollé unas hernias en mi espalda desde hace años y nunca tuve ningún signo o síntoma”.