¿Qué es la terapia nuclear como la que usa Andy Taylor de Duran Duran para combatir el cáncer?

En noviembre de 2022, Andy Taylor, guitarrista de Duran Duran, anunció que fue diagnosticado cáncer de próstata en etapa 4 en el evento de ingreso de la agrupación al Salón de la Fama del Rock and Roll, al cual no pudo asistir; lo hizo mediante una carta.

“Hace poco más de cuatro años me diagnosticaron cáncer de próstata metastásico en etapa cuatro. Aunque mi condición actual no es una amenaza inmediata para la vida, no hay cura”, señaló en aquel entonces.

A casi un año de su anuncio, aseguró que está recibiendo un tipo de tratamiento que le ha ayudado a mejorar su condición de salud y a sentirse mejor; incluso, aseguró que este ‘ha alargado su vida’.

“Mata el cáncer en etapa cuatro en los huesos. Y lo que efectivamente hace es prolongar mi vida durante cinco años”, señaló el músico en una entrevista con la BBC de Reino Unido.

Se trata de “una medicina nuclear, el lutecio-177, que está dirigida para que solo vea las células cancerosas”, dijo.

Andy Taylor está en un tratamiento con radiofármacos. (Foto: Instagram / @andytaylorofficial)

¿Qué es la terapia de medicina nuclear?

La terapia con medicina nuclear es un tipo de tratamiento donde se utilizan medicamentos radiactivos que se adhieren a las células cancerosas y las destruyen, a diferencia de otros como la quimioterapia que actúa en todo el cuerpo, de acuerdo con el sitio especializado Mayoclinic.

Además de ser uno de los más actualizados, este tipo de tratamiento resulta de gran ayuda para todos aquellos que padezcan diferentes tipos de cáncer y tumoraciones, como:

Tumores neuroendocrinos.

Cáncer de próstata (como el de Andy Taylor).

Meningiomas.

Cáncer de tiroides.

Linfoma.

Metástasis óseas.

Ventajas de la medicina nuclear en el tratamiento de cáncer

Uno de los principales beneficios de este tipo de terapia es que las sustancias radiactivas que se le administran al paciente actúan específicamente sobre las células afectadas, reduciendo así los posibles efectos secundarios, indica el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Además, este tipo de terapia es más personalizada que otros tratamientos, pues para elegir el tipo de sustancia que se le va a administrar al paciente es necesario realizar un estudio previo de todo su historial clínico.

Los radiofármacos son una buena opción para pacientes con cáncer como el de próstata. (Cuartoscuro / Universidades)

De esta manera, un paciente que padezca cáncer, sobre todo los ya mencionados, puede alargar y mejorar su calidad de vida aunque estén en fases más avanzadas, pues es un tratamiento menos invasivo a nivel general y que actúa directamente en los tumores y sus posibles metástasis.

Los radiofármacos también pueden auxiliar a los médicos para obtener imágenes y de esta forma detectar enfermedades en múltiples partes del cuerpo, asegura el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares de México.

Otros usos de los radiofármacos

Aunque el cáncer es uno de los padecimientos donde más se utiliza la terapia nuclear basada en radiofármacos, este tipo de medicamentos también pueden auxiliar al tratamiento y detección de otras enfermedades, entre las que se encuentran: