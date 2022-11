Andy Taylor, de Duran Duran, revela que padece cáncer: ‘Hasta hace poco podía seguir rockeando’

Una de las bandas británicas más populares de la década de los ochenta, Duran Duran, que dio a la música éxitos como Girls On Film, Ordinary World y Planet Earth, fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll este fin de semana; sin embargo, uno de sus miembros se ausentó de la ceremonia debido a una enfermedad.

Andy Taylor, el guitarrista de la banda, que hace poco se reunió con la agrupación, envió una carta con sus ‘hermanos de la banda’ Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor y Roger Taylor para explicar su ausencia de ese momento tan importante en su carrera:

“Estoy orgulloso de todo lo que hemos logrado juntos y de la forma en que ha continuado... Puedes soñar con lo que nos pasó, pero experimentarlo, en los propios términos de uno, como compañeros, fue más que increíble... No hay forma de detener esta cosa de 44 años llamada Duran Duran”.

¿Qué enfermedad tiene Andy Taylor?

Simon Le Bon, el vocalista, leyó dicho comunicado de su colega en el escenario, en la cual describe la razón por la que no asistió:

“Hace poco más de 4 años me diagnosticaron cáncer de próstata metastásico en etapa 4. Muchas familias han experimentado la combustión lenta de esta enfermedad y, por supuesto, no somos diferentes; así que hablo desde la perspectiva de un hombre de familia pero con profunda humildad hacia la banda, los mayores fans que un grupo podría tener y este galardón excepcional”.

Durante este tiempo, el músico explica que ha recibido un tratamiento, “hasta hace muy poco me permitía seguir rockeando”, con el cual le estaba yendo “bien” hasta que sufrió un revés la semana pasada, cuando física y mentalmente sintió que empujaba sus límites: “Aunque mi condición actual no es una amenaza inmediata para la vida, no existe una cura”

Agregó que se sentía muy decepcionado de no poder asistir a la ceremonia, pese a que estaba tan entusiasmado que hasta compró una guitarra nueva y resaltó lo orgulloso que se siente de sus cuatro “hermanos”: “Estoy asombrado por su durabilidad y estoy encantado de aceptar este premio. A menudo dudaba que llegaría el día”.

Al final del evento, Simon Le Bon dejó claro que la banda se siente devastada, pero buscarán maneras de honrarlo: “Uno de nuestra familia no estará presente por mucho tiempo. Queremos mucho a Andy. No me quedaré aquí llorando ni nada, eso sería inapropiado, pero así es como me siento”.