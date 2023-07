Linda Caicedo, futbolista sobreviviente de cáncer, se desploma en práctica del Mundial Femenil

La delantera Linda Caicedo, estrella de la Selección Colombiana que disputa el Mundial Femenil 2023, provocó un susto al caer sobre el césped en una sesión de entrenamiento en Sidney, Australia.

Según un video captado por reporteros, cuando se desarrollaba la práctica en el estadio Marconi, Caicedo se llevó las manos al pecho y se desplomó en el campo, en donde fue auxiliada por el personal médico de la selección.

EL MOMENTO QUE PREOCUPÓ A TODO UN PAÍS



Linda Caicedo, ya recuperada, entrena con normalidad junto a sus compañeras.



📹 DSPORTS, en Australia pic.twitter.com/02vIjZisaU — DSportsCo (@DIRECTVSportsCo) July 27, 2023

Miembros de la Federación Colombiana de Futbol (FCF) retiraron a los medios de comunicación en ese momento y dijeron que cuando fuera posible les darían información sobre el estado de salud de la jugadora del Real Madrid.

“Linda Caicedo se desvaneció, por un par de minutos fue atendida por el cuerpo médico”, escribió en su cuenta de Twitter la periodista Melissa Martínez, de ESPN.

Sin embargo, la portavoz de la FCF aseguró que “no es para alarmarse” y que la jugadora solamente tuvo un repentino dolor en el pecho y decidió tomarse un respiro. “Solo estaba cansada, ella está bien”, añadió la vocera de la federación.

¿Quién es la futbolista colombiana Linda Caicedo?

Con 15 años, Linda Caicedo, actual figura de la Selección de Colombia, recibió un devastador diagnóstico: tenía cáncer de ovarios. La delantera ya había debutado a nivel profesional, con el América de Cali, y con el representativo cafetalero. La noticia amenazaba con poner fin a su carrera.

“Lo que recuerdo era que me tocó operarme un día y me sentía muy mal”, dijo Caicedo, de 18 años actualmente. “Pensé que no volvería al futbol de primer nivel”.

Nelson Abadía, el técnico de la selección colombiana, se encargó de darle aliento en una conversación por teléfono. “Me dijo que me relajara, que ‘vas a volver’”, recordó la delantera del Real Madrid.

Linda Caicedo es figura de Colombia con solo 18 años. (DAN HIMBRECHTS/EFE)

Hoy por hoy, es una de las mejores futbolistas juveniles del mundo. Caicedo militó en la liga colombiana durante varios años antes de fichar con el Madrid en febrero.

Fue la máxima anotadora de la Copa Libertadores Femenil de 2021 con el Deportivo Cali. También fue proclamada como la mejor jugadora de la Copa América de 2022.

Linda Caicedo debutó con gol en el Mundial Femenil

En su presentación en el Mundial Femenil, Colombia derrotó 2-0 a Corea del Sur con goles de Catalina Usme y de la propia Caicedo en una jugada individual a los 39.

Linda Caicedo anotó gol ante Corea. (DAN HIMBRECHTS/EFE)

“Vine a disfrutar este Mundial. Es mi primero con la selección mayor, realmente no tengo ningún tipo de presión”, dijo Caicedo después del partido. “Sé lo joven que estoy, lo que tengo que aprender y la experiencia que tengo que ganar”.

El segundo partido de las colombianas es contra Alemania este domingo 30 de julio en el Sidney Football Stadium.

(Con información de EFE y AP)