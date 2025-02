¿Qué le pasó a Luisito Comunica y por qué casi no puede caminar? ‘Tenía mucho miedo’

Entre las historias de Luisito Comunica, una de las más recientes, es que fue internado por problemas de salud, padecimientos que requirieron de una intervención quirúrgica, pero, ¿qué le pasó a ‘Luisillo el Pillo’?

El influencer mexicano fue hospitalizado luego de presentar malestares en la espalda a principios de febrero, cuando regresó de su viaje a Japón.

Luis Arturo Villar, nombre real de Luisito Comunica, requirió de una silla de ruedas para moverse después de la operación, aunque todavía presenta problemas de movilidad.

Luisito Comunica fue hospitalizado por malestares en la espalda. (Foto: Instagram @luisitocomunica)

¿Por qué hospitalizaron a Luisito Comunica?

El influencer fue hospitalizado luego de padecer un dolor intenso en la espalda cuando se agachó: “Regresé a mi casa a trabajar y en ese momento me agacho para recoger una pelota de mi perrita y cuando me pongo de pie, sentí un dolor intenso en la espalda, no podía ponerme de pie, al otro día subí escaleras gateando”.

Visitó a un quiropráctico, pero al notar que el dolor no cesaba, entonces acudió con un especialista para realizarse unos estudios: “Fui a rehabilitación, pero no se iba a arreglar con masajes ni nada, entonces me hice unos estudios (...) al otro día me citaron porque tenía ‘algo serio’, aunque no era tan mala porque no estoy en riesgo de ya no poder caminar”.

Luisito Comunica, quien fue arrestado en Dominicana, revelo estos detalles en un video publicado en su canal de YouTube donde contó que le diagnosticaron unas hernias en la espalda:

“Me tuvieron que extraer unas bolas nada deseables en mi espalda que me impedían caminar bien y ahora sigo sin poder caminar bien, lo hago como un dinosaurio y no puedo caminar con la espalda derecha (...) Desarrollé unas hernias en mi espalda desde hace años y nunca tuve ningún signo o síntoma”.

Luisito Comunica salió del hospital en silla de ruedas. (foto: Instagram @luisitocomunica)

¿Cómo fue la operación de Luisito Comunica?

Luisito Comunica declaró que es la primera vez que lo internan y que lo operan, por ello “lloró como nunca” porque tenía miedo: “Me hicieron una cirugía láser, que no es invasiva (...) Mi definición de estar enfermo era una gripa, pero ahora ya supe que es estar mal de verdad (...) Me pusieron una vía intravenosa y me llevaron a quirófano”.

Explicó cómo fue el proceso médico al que fue sometido, detalles revelados por el influencer mexicano en el mismo video: “Entra una agujeta delgada, por ahí un láser y una camarita microscópica para ver dónde se debe operar porque pueden quemar un nervio por accidente y limitar alguna movilidad. Estuve en una sala de recuperación, me pidieron mover las manos e intentar parpadear, estuve en observación y me hicieron unas pruebas de movilidad y si puedo caminar”.

El proceso de recuperación de ‘Luisillo’ requiere del uso de una faja y de mantenerse en reposo, lo que lo llevó a cancelar reuniones y proyectos de trabajo.