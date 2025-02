Le aplicaron la ‘ley de Herodes’: Damián Alcázar desmiente mensajes contra la 4T; ‘soy su fan, doctora Sheinbaum’

A Damián Alcázar, actor de El Infierno (2010) le aplicaron la ‘ley de Herodes’ en redes sociales: lo están usurpando para enviar mensajes contra su afiliación política.

Alcázar ha mostrado abiertamente sus lealtades en la política desde hace tiempo: en 2021, fue parte del Consejo Asesor de Cultura del Gobierno de la CDMX, durante el mandato de Claudia Sheinbaum; en 2022, fue uno de los famosos que asistieron a la marcha de Andrés Manuel López Obrador, por sus cuatro años de gobierno.

Además, el expresidente López Obrador ha dicho que “admira mucho” a Damián Alcázar por apoyar a la 4T: “él no anda con medias tintas... de primera, porque todos los demás, los famosos supuestamente progresistas, vinculados a la gente guardan silencio”.

Sin embargo, en días pasados, una cuenta en X a nombre de Damián Alcázar, con 247 mil seguidores, ha publicado mensajes en contra del partido.

Por ejemplo, hace unos días, dicho perfil publicó: “Si García Luna en la cárcel no estuviera, seguramente estaría afiliado en Morena” o “En Morena pareciera que solo estaban esperando a que se fuera el presidente López Obrador”.

Damián Alcázar afirma que él no tiene redes sociales y lo están usurpando.

Damián Alcázar desmiente ‘renunciar a la 4T’: Él no usa redes sociales

El político Miguel Torruco Garza publicó este 23 de febrero un video acompañado de Alcázar, donde le pregunta: “¿Renunciaste a la Cuarta Transformación, querido Damián“; “Por supuesto que no”, respondió.

El actor de El crimen del padre Amaro y La ley de Herodes (1999) explicó que él ni siquiera tiene cuentas: “Hay alguien que, usurpado mi identidad, se mete a dar sus opiniones con las que no estoy de acuerdo, porque cada quien tiene sus opiniones, pero que no me lo adjudique a mí, yo no tengo redes sociales, jamás pongo nada por escrito.... Yo no tengo nada. No tengo redes sociales ni quiero tener”.

Damián Alcázar ha destacado en cintas como 'La ley de Herodes'. (Foto: IMDb).

Según el intérprete, esta situación ocurre desde hace tiempo y utilizan su nombre para perfiles de X, Instagram y Facebook, lo cual se lo adjudicó a los opositores: “Cualquier cosa le sirve a la derecha para estar haciendo todo el tiempo ruido”.

El actor de Que viva México agregó que no acostumbra lanzar mensajes sin reflexionar: “Yo soy incapaz de andar vertiendo opiniones si no me tranquilizo, lo analizo, lo comparo, lo pregunto y luego externo mi opinión”.

Damián Alcázar manda mensaje a Claudia Sheinbaum

Además, Alcázar aprovechó para elogiar el manejo de Sheinbaum del tema de la imposición de aranceles a México: “Ahorita (la derecha) le está pegando duro a nuestra presidenta que lo está haciendo de maravilla. Yo no me puedo ni imaginar a otra persona frente a Trump... En las próximas elecciones vamos a arrasar nuevamente porque es lo mejor que le está pasando al país, aunque la derecha diga lo contrario“.

En el video, Damián aprovechó para reiterar su apoyo a la presidenta y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México: “Apoyo a la doctora Sheinbaum y a Clarita (Brugada), por supuesto, en general me entero de quiénes son los gobernadores y digo ‘lo está haciendo bien’, por ejemplo, Marina del Pilar me cayó súper bien, es una mujer trabajadora, es una mujer vital... estoy feliz porque sí se están haciendo trenes en este país”.

Torruco le preguntó si le quería mandar un mensaje a Sheinbaum, “soy su fan”, contestó.