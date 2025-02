Daniel Bisogno regresa a ‘Ventaneando’: Michaela lleva sus cenizas; Alex dice que les pidió ‘no dejarlo solo’

Michaela, hija de Daniel Bisogno, estuvo en el programa Ventaneando este lunes, donde acudió con las cenizas de su papá para despedirlo en el foro “porque él quería regresar”.

Daniel Bisogno murió el pasado 20 de febrero luego de estar hospitalizado por complicaciones en su salud generadas por una infección bacteriana que lo afectó.

Alex Bisogno también estuvo en la transmisión de este 24 de febrero, donde contó cuáles fueron las últimas palabras de su hermano antes de morir.

Michaela es la única hija de Daniel Bisogno. (Foto: Especial El Financiero) (Cuartoscuro / Instagram @bisognodaniel)

Así fue la visita de Michaela, hija de Daniel Bisogno, a ‘Ventaneando’

Michaela es la única hija de Daniel Bisogno, nació el 26 de febrero de 2018 y es fruto del matrimonio del conductor con Cristina Riva Palacio.

En su visita a Ventaneando contó que su papá le aseguró que pronto podían ir a casa, además reveló su deseo por ser actriz y bailarina: “Estoy en clases de baile, de tap, y de canto porque quiero estar con mi ‘tío Gou’ (productor de teatro), además me gusta mucho eso de conducir, aunque me da flojera leer, pero sí, aquí voy a estar”,

Ella visitó a ‘Dani’ en el teatro e incluso trabajó con ella en diferentes obras: “Iba a visitar y no paraba de saludar, hola por aquí, hola por allá”.

Michaela, hija de Daniel Bisogno, había contado que llevaba “regalitos” al presentador mientras estuvo en el hospital, pero ahora dijo que también le llevó un chupón que le pidió: “Le llevé un chupón que era mío porque lo quería tener ahí en el hospital, me lo pidió, encontré uno, lo agarré y lo llevé porque era para recordarme”.

En ese momento entró Alex, quien reveló las últimas palabras de Daniel Bisogno en el hospital antes de morir.

Alex Bisogno estuvo en 'Ventaneando' donde reveló las últimas palabras de Daniel Bisogno antes de morir. (Captura Ventaneando)

¿Cuáles fueron las últimas palabras de Daniel Bisogno antes de morir?

Daniel Bisogno estuvo hospitalizado por problemas de salud generados luego de recibir el trasplante de hígado en septiembre de 2024.

El presentador de Ventaneando recibió la visita de su familia en la clínica, inclusive en su último día de vida, momentos revelados por Alex, su hermano: “El día que se fue lo vi bien, salí contento del hospital, pero en la tarde nos llamaron y nos pidieron ir de urgencia porque ‘se nos podía ir’.

Alex lo visitó en la mañana y lo encontró consciente, lo que significó una “leve mejoría” en su estado de salud, pero en la tarde del 20 de febrero recayó: “Una hora después ya no estaba tan bien, nos vio entrar apurados al cuarto y se espantó porque estábamos llorando y todavía nos dijo ‘no se vayan, ya no me dejen tanto tiempo solo’.

¿Dónde reposarán los restos de Daniel Bisogno?

La familia de Daniel Bisogno contó a Pati Chapoy algunos detalles acerca de donde van a colocar las cenizas del conductor.

“Queremos que estén juntos, mi mamá y él, Alex opinó que en el jardín de casa de mi papá podemos hacer un lugar y tenerlos ahí, pero Michaela quiere verlo más seguido y pensamos en un punto neutral o medio, como una iglesia más céntrica para todos”, dijo Ivette, hermana de ‘Dani’.

“Me gustaría tener un lugar donde nos pongan a todos cuando nos despidamos de este mundo, estar juntos como la familia única que siempre fuimos”, agregó