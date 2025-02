¿Qué es la hemodiálisis, tratamiento que está recibiendo Daniel Bisogno tras hospitalización?

Luego de una serie de rumores sobre el estado de salud de Daniel Bisogno, su hermano, el conductor Alex, compartió que el presentador de Ventaneando se encuentra delicado de salud, debido a que tiene una bacteria en la sangre.

Además de confirmar que Daniel Bisogno se encuentra hospitalizado, el también expresentador de Al Extremo compartió que como parte del tratamiento médico, se le está haciendo hemodiálisis al actor y amigo de Pedro Sola.

¿Por qué Daniel Bisogno tiene que hacerse hemodiálisis?

Alex compartió todos estos detalles en una entrevista con Ventaneando, en donde explicó que desde que Daniel Bisogno recibió un trasplante de hígado ha tenido que regresar constantemente al hospital para hacerse revisiones de rutina.

Además, explicó que a su hermano le colocaron prótesis en las vías biliares, las cuales se tienen que retirar cada cierto tiempo para evitar una infección; sin embargo, fue en estas que se acumularon las bacterias.

“Esto provoca que se haga ahí un cultivo que, al momento de removerlas, brincan a la sangre”, dijo Alex Bisogno e indicó que esto fue lo que le sucedió al ‘Muñe’ en la última visita que realizó al hospital, por lo que tuvo que ser internado para tratar la infección.

Alex, el hermano de Daniel Bisogno, habló del estado de salud del conductor, ¿cómo está? (Foto: Especial El Financiero)

“Entonces, empieza a tener episodios de fiebre, malestares, todo lo que se puedan imaginar, a tal grado que no pudo salir de esa hospitalización e iniciaron otra vez con un esquema de antibiótico muy fuerte”, agregó.

No obstante, los órganos del actor de la puesta en escena Lagunilla, mi barrio, comenzaron a presentar fallas a causa del medicamento, entre los cuales se encuentra el riñón.

Este es un órgano vital para el cuerpo humano, ya que estos se encargan de filtrar la sangre, así como eliminar los desechos del organismo y el exceso del agua a través de la orina, según con el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.

Daniel Bisogno sí está hospitalizado. (Foto: Especial El Financiero)

Esta institución agrega que “sin este equilibrio, es posible que los nervios, los músculos y otros tejidos en el cuerpo no funcionen normalmente”. En el caso de Daniel Bisogno, fueron sus pulmones los que se vieron afectados.

“Empezó a dejar de producir orina, ese líquido se depositó en los pulmones”, explicó Alex, quien agregó que ante este panorama, se tomó la decisión de colocarle un catéter al actor, se le brindaron diuréticos y se comenzó con la hemodiálisis.

Sobre los motivos, el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases explica que la hemodiálisis se realiza con el objetivo de filtrar las toxinas y el agua de la sangre, como lo hacían los riñones cuando estaban sanos.

¿Qué es la hemodiálisis, el tratamiento de Daniel Bisogno?

Por ahora, el amigo de Pati Chapoy deberá permanecer en terapia intensiva para recibir la hemodiálisis, debido a que sus riñones no funcionarán de manera adecuada hasta que se logre erradicar la infección, según con Alex.

Este tratamiento médico, al que se han sometido otros famosos como el cómico Kompayaso, consiste en bombear la sangre a través de un filtro conocido como dializador, fuera del organismo, según con el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.

En este filtro por el que pasa la sangre se extrae la sal extra, el agua y los productos de desecho para que no se acumulen en el organismo, ayudando a mantener buenos niveles de vitaminas y minerales; además de regular la presión arterial, de acuerdo con MedlinePlus.

La hemodiálisis, tratamiento de Daniel Bisogno, sirve para filtrar la sangre del cuerpo. (Foto: Especial El Financiero)

Tras ello, la sangre que ya fue filtrada se devuelve al organismo, para ello, al iniciar con el tratamiento, los médicos colocan dos agujas en el brazo, una de la cual sale la sangre y otra en la que regresa, las cuales sujetan con una cinta especial, de acuerdo con Mayo Clinic.

Este portal explica que el tratamiento más frecuente consiste en hemodiálisis tres veces a la semana en sesiones de 3 a 5 horas cada una; sin embargo, el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases explica que este tratamiento no puede ser un reemplazo a las funciones de los riñones.