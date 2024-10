¿Quién fue ‘Kompayaso’ y cómo se hizo famoso? De la UNAM y la vida en París a la comedia

‘Kompayaso’ murió a los 52 años este jueves, luego de permanecer varios días en coma inducido por un derrame cerebral.

Eleazar del Valle es recordado por su personaje de payaso irreverente de traje, sonrisa terrorífica, con sombrero, guantes y cabello rosa; desde hace varios años, ‘Kompayaso’ tenía problemas de insuficiencia renal y diálisis, pero hace unos días tuvo una recaída.

Alix, hermana del comediante, explicó en una entrevista para Telediario: “Se le subió la presión, tuvo daño cerebral que nunca pudimos evaluar de qué tamaño. Desde el viernes en la noche estábamos en el hospital, estaba intubado, lo operaron, esperábamos que despertara, desafortunadamente no fue así”.

El Kompayaso siempre quiso dedicarse a la comedia, aseguró en diversas entrevistas. (Foto: Instagram @elkompayasoreal)

¿Quién era ‘Kompayaso’ en la vida real y qué estudió?

El comediante Eleazar del Valle, conocido artísticamente como ‘Kompayaso’, nació en Tulancingo, Hidalgo y vivió en París cuando era niño, ya que su papá estaba haciendo una maestría en Francia, por lo cual su primer año de educación básica lo estudió allá.

Eleazar regresó a México, donde siguió con sus estudios en el Liceo Franco Mexicano, luego en una secundaria técnica y la licenciatura de Literatura Dramática y Teatro en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la cual terminó, pero no se tituló.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Eleazar mencionó que su papá era hijo de un licenciado en Administración de empresas, quien fue director de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción varios sexenios atrás.

Él hablaba francés e inglés y vivió en Estados Unidos un tiempo, fue en busca del “sueño americano”: trabajó en centros comerciales, cafeterías e incluso en cine para adultos (escribió algunas películas y fue nominado para un premio en 2008).

Desde niño, a 'Kompayaso' le gustaba la comedia. (Foto: 'Kompayaso').

Además, Eleazar también estudió dirección y dramaturgia en el Foro de la Ribera con Ludwik Margules.

El comediante se dedicó a varios oficios, tuvo un negocio de poner nombres en granos de arroz para hacer collares y, posteriormente, comenzó a dedicarse a ser consultor de seguridad y prevención de accidentes, él hablaba con empleados de fábricas, en pláticas de 15 minutos, les enseñaba cosas como el uso de un extintor o la forma correcta de levantar una caja.

Eso estaba ocurriendo en 2018, cuando llegó su oportunidad de estar en la televisión a un reality show llamado Tengo talento, mucho talento.

“Mi intención era ser galán de telenovelas, pero la máscara resultó mejor, quería ser actor serio y dramático, creo que lo soy, pero siempre me incliné demasiado por la comedia”, dijo a Mara Patricia Castañeda.

'El Kompayaso' padece insuficiencia renal. (Foto: Instagram @elkompayasoreal)

¿Por qué Kompayaso usaba máscara?

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Eleazar narró cómo se convirtió en ‘Kompayaso’: “Fue una cosa muy curiosa porque en realidad la idea original era cubrirme el rostro. Yo trabajaba en varias empresas con gente que veía este programa de televisión, Tengo talento, mucho talento, y no quería que si me iba mal luego se burlaran de mí en el trabajo. Un amigo me dijo ‘pues vete de payaso’”.

El problema luego fue que para hacerlo tenía que maquillarse y desmaquillarse, lo cual le tomaba tiempo, así que su amigo le regaló su primera máscara: “estaba bien fea, agarré unas tijeras y la recorté y quedó peor, pero ya la había recortado y así me la puse”.

Ese día él iba vestido de traje, ya que acababa de tener una junta en su trabajo; además llevaba guantes porque hacía frío: “Fue una completa casualidad, no estaba planeado... lo que hice fue adoptar el personaje a mi personalidad... Sí soy, pero no, trato de considerarme un caballero, amable”.

El comediante conocido como 'el Kompayaso' sufrió aparentemente un derrame cerebral, por el que estaba en coma inducido. (Cuartoscuro)

Cuando comenzó, estuvo en un programa con Ana Bárbara, quien no quería que él estuviera: “Creo que empecé un poquito grosero, entiendo que no soy fácil de ver, empecé a decir malas palabras, a ella no le pareció, pero a los demás sí”.

Tras hacerse de fama en dicho reality show, fue creciendo como comediante, así que colaboró en programas como Chisme No Like, La Ke Buena y más.

En Instagram, Kompayaso acumuló 100 mil seguidores y ofrecía shows en diversos eventos, de hecho, el comediante tenía una firma de autógrafos el próximo 22 de noviembre.