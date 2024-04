Así fueron los últimos años de Ernesto Gómez Cruz, actor de ‘El Infierno’: ‘Solo espero la muerte’

El actor Ernesto Gómez Cruz murió a los 90 años, luego de una destacada trayectoria de casi 200 producciones en el cine y la televisión mexicana, aunque sus últimos años los vivió entre problemas de salud y la melancolía.

Su fallecimiento fue anunciado este 6 de abril por la Asociación Nacional de Actores, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) también le dedicó un mensaje al actor de cintas como Los Caifanes (1967), La ley de Herodes (1999), El Infierno (2010), El crimen del padre Amaro (2002), El Callejón de los milagros (1995) y Canoa (1976).

“ANDI Mexico comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Ernesto Gómez Cruz. Actor con una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. Cuenta con más de 150 películas en su filmografía. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias”, escribió en X dicha instancia.

La Filmoteca de la UNAM destacó: “Adiós al gran Caifán, Ernesto Gómez Cruz. El multipremiado actor será recordado... En el 2003 recibió la Medalla FilmotecaUNAM por su sensibilidad artística. Descanse en paz”.

Ernesto Gómez Cruz en el papel de don José Reyes en la película 'El Infierno' (2010) (Videocine)

¿De qué murió Ernesto Gómez Cruz?

No se han revelado las causas del fallecimiento del actor, pero hace unos años, en 2015, habló sobre sus problemas de salud.

En aquel año, durante una conversación con Notimex, el actor veracruzano dijo que los médicos le habían diagnosticado un proceso degenerativo normal para su edad: cada día perdía agudeza visual y auditiva, lo cual no le impedía seguir trabajando.

“Yo seguiré en pie mientras el destino no me indique que ya no debo continuar, seguiré con las ganas de dar lo mejor de mí, mientras tenga fuerza, suficiente vista y oído para trabajar, seguiré buscando oportunidades con el ánimo muy en alto para seguir siendo Ernesto Gómez Cruz”.

En ese entonces recibía apoyo económico de Carmen Salinas, quien incluso lo apoyaba con despensa. Aquel año también fue reconocido en las Lunas del Auditorio 2017 por su trayectoria:

“Me inyecta fuerza y vida para salir a esperar nuevas oportunidades, porque esto es así... No me hace falta nada, lo que hice ya está hecho y estoy encantado de hacerlo. Quiero morir en el escenario”.

Ernesto Gómez Cruz fue un primer actor reconocido por sus papeles en cintas como 'El Infierno'. (Especial El Financiero / Cuartoscuro / Videocine)

¿Qué pasó con Ernesto Gómez Cruz?

Para 2019, a sus 85 años, Ernesto Gómez Cruz se alejó de aquello que más amaba: los escenarios.

Entre 2017 y 2016 tuvo varios papeles en televisión: Mi adorable Maldición, La candidata y Hasta que te conocí. Según IMDb, sus últimos créditos fueron en 2018, en cinco episodios de la serie Por amar sin ley y en La Prima. Luego, nada más.

“Vivo en una soledad terrible y aplastante, que me tiene esperando el fin de mis días, aunque si surge algo nuevo con gusto seré uno de los primeros en apuntarme, aunque a este paso solo espero la muerte, esa es segura que llega”, explicó el intérprete a Notimex en 2019.

Gómez Cruz mencionó que la pérdida de memoria y de facultades visuales ya le impedía retener diálogos y hacer su vida cotidiana, incluso había buscado a Juan Osorio: “Lo busqué para ver si tenía algo de trabajo, pero he esperado horas y no lo he encontrado”.

Él estuvo trabajando como secretario de Jubilación de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), “como funcionario sindical por lo menos se me pasan las horas viendo pasar a la gente y prefiero estar así que en casa en soledad absoluta”.

Ernesto Gómez Cruz tenía 90 años al momento de fallecer. (Cuartoscuro)

Luego de trabajar toda su vida, se sentía como en sus inicios en la actuación: “Sin nada, porque cuando voy a mi casa veo que ya no es mía, ahora es de mis hijas. Por eso vivo solo, rentando un cuartito y sin un peso en la bolsa”.

Para ese momento, esperaba el final de su vida: “Partir y no regresar, claro, cuando Dios lo juzgue conveniente. Me voy a una gira larga y ya no regreso. Me molesta recordar viejos tiempos, mejor vivo el instante”.

Vivía sus días sin ganas de hablar del pasado, de vez en cuando veía Los Caifanes, pero no le gustaba pensar en lo que fue, en aquella época de la cinta al lado de Juan Ibáñez, Enrique Álvarez Félix, Óscar Chávez, Sergio Jiménez, Eduardo López Rojas y Carlos Monsiváis.

En 2019 también acudió a la alfombra roja de los premios Ariel y comentó a Ventaneando y dijo que se sentía muy mal de salud: “serían mis últimas presentaciones, pienso yo, sin ser muy negativo... Tengo que aprovechar estos instantes porque ya no es el Gómez Cruz de años atrás. Ya gocé mis tiempos, ya nada más esperar el momento”.

Luego de aquellas declaraciones, poco se supo del actor hasta el día de su fallecimiento, circularon rumores sobre un diagnóstico de Alzheimer, aunque no se confirmó.

En una entrevista con Sale el sol, su hijo Raymundo Gómez afirmó que el actor vivía en el abandono de sus hermanas: “Va decayendo con su mente, está alterado, está buscando lo que le gusta, trabajo. Me preocupa que se me muera de tristeza, se está apagando como una vela”.

El actor habló con dicho programa y mencionó que había salido a caminar de noche y no supo cómo volver a su casa.