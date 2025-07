Luisito Comunica pelea con empleada de Sectur tras marcha vs. gentrificación: ‘Quitaron trabajo’

¿Ahora sí viene lo chido? Luisito Comunica estuvo en la marcha contra la gentrificación en la CDMX para después regresar a mostrar los daños tras la manifestación, momento en que tuvo una pelea con una mujer identificada como presunta empleada de la Secretaría de Turismo (Sectur).

La persona se acercó a él para llamarlo “ridículo” y ofenderlo en la vía pública mientras el influencer Luisito Comunica grababa un video para su canal de YouTube.

El creador de contenido mencionó que con los destrozos le “quitaron trabajo” a mexicanos porque es costoso recuperarse de los daños.

Luisito Comunica aseguró que una mujer con un gafete de Sectur se acercó a ofenderlo. (Foto: Instagram @luisitocomunica)

“Ridículo, pinc*e ridículo, sabes de qué vives, eres el que está respaldando a los violadores (...) todo esto es una clase, es una lucha social de clases, en lugar de apoyar emprendimientos mexicanos, ustedes están con ellos”, dijo la mujer que se acercó al influencer para criticarlo por no “apoyar” negocios mexicanos.

“¿Por qué ridículo? Eso qué tiene que ver, cuáles violadores, tú lo estás llevando por otro lado, aquí hablamos de gentrificación y ya lo llevas por cosas de las cuales no tengo ningún conocimiento", respondió Luisito Comunica.

En este momento, el creador de contenido notó que la mujer supuestamente traía un gafete colgado con una credencial de la Secretaría de Turismo, asimismo criticó que ella portara una bolsa de la marca Bimba & Lola, sello de moda española.

“Aparte ve, trabajas en Sectur (...) le quitaron trabajo a mexicanos, eso quiero que entiendas, estoy de acuerdo en apoyar a los negocios mexicanos, claro que sí, pero mira, aparte traes Bimba & Lola, te quejas del no apoyo a México y traes esa bolsa, quisiste llegar a ridiculizarme y te salió todo el tiro por la culata, es hermoso”, finalizó Luisillo ‘El pillo’ en el video que compartió en su cuenta de Instagram.

Luisito Comunica aseguró que la trabajadora de Sectur lo trató de ofender y "ridiculizar". (Foto: Instagram @luisitocomunica)

¿Qué le pasó a Luisito Comunica en la marcha contra la gentrificación en la CDMX?

El influencer Luisito Comunica fue agredido durante la marcha contra la gentrificación en la CDMX del pasado viernes 4 de julio, por diferentes grupos de manifestantes.

El influencer se acercó al ver a las personas reunidas, sin embargo, fue ofendido por los asistentes: “Esa fue una situación llena de adrenalina, caminaba por la calle y me acerqué a una manifestación anti gentrificación, me metí de chismoso y en eso me gritan ‘chin*a tu madre, eres parte del problema’, pero no entiendo, yo también soy mexicano”, explicó en un video compartido en Instagram.

El creador de contenido encontró a dos policías quienes lo ayudaron a salir de la zona: “Mucha gente se acercó en buena onda, pero otros no (...) vi a dos oficiales por suerte, me les acerco y les pedí ayuda, me dijeron que no me metiera en eso, todo terminó bien, fue seguro, pero sentí mucha adrenalina”, explicó ‘El pillo’.