Luisito Comunica habla del caso de Teuchitlán: ‘Autoridades se lavan las manos, ya no nos sorprende’

Luisito Comunica, el creador de contenido, criticó la normalización de la violencia y puso énfasis en la manera en la que actúan las autoridades, luego de que se dio a conocer el hallazgo de un presunto campo de adiestramiento y ‘exterminio’ en Teuchitlán, Jalisco.

El predio llamado rancho Izaguirre, en donde se encontraron fosas ilegales y al menos tres crematorios clandestinos, fue descubierto por el colectivo ‘Guerreros Buscadores de Jalisco’ a inicios de marzo de este año.

Ellos también hallaron huesos humanos calcinados y triturados, más de 200 pares de zapatos y cientos de prendas de vestir; más tarde, la Fiscalía del Estado de Jalisco informó que se habían localizado 500 indicios.

¿Por qué Luisito Comunica aseguró que se normaliza la violencia?

Uno de los personajes públicos que han hablado sobre esta situación fue Luisito Comunica, quien compartió un video en redes sociales en el que criticó la manera en la que situaciones violentas como lo que sucedió en Jalisco se han normalizado por parte de la sociedad.

Por lo que indicó que el caso de Teuchitlán no generó demasiado impacto, a pesar de los perturbadores descubrimientos y lo fuerte que resulta la situación.

Luisito Comunica aseguró que en México ya se ha normalizado la violencia. (Foto: Archivo) (Especial)

Pues incluso uno de los sobrevivientes relató que la mayoría de las personas habían sido reclutadas mediante Facebook, en donde presuntamente se les ofrecía trabajo, lo que solo era un engaño para secuestrarlos y llevarlos al rancho.

Así, el creador de contenido comentó: “¿Nos conmovimos? Sí. ¿Nos pusimos tristes? Por supuesto. Pero, ¿sorprendernos? No realmente. Yo creo que la mayoría de los mexicanos sabemos que esto que pasó en Jalisco es solo la puntita del asqueroso iceberg que sucede en nuestro país”.

¿Qué dijo Luisito Comunica sobre el caso de Teuchitlán?

El caso ha generado indignación y dudas sobre los trabajos hechos en Jalisco, debido a que se reveló que predio ya había sido investigado en septiembre pasado y no hicieron estos descubrimientos, explica la agencia de noticias EFE.

Esta fue una situación de la que también habló el dueño de la marca de tequila ‘El Gran Malo’, ya que recordó que quienes hicieron este descubrimiento fueron los colectivos de familias buscadoras y no las autoridades.

“Tuvieron que ir a meter las narices para que esta coladera se destapara”, aseguró y señaló la falta de acción de las autoridades, en el caso de Teuchitlán.

Luisito Comunica indicó que las autoridades no están trabajando de manera adecuada. (Foto: Camisetas Pendejas)

“Hace unos días les preguntaron a la presidenta y su respuesta fue la que muchos esperaban: ‘No, es que todavía no hay información confirmada, eso seguramente es de los presidentes pasados’, y se puso a decir nombres de otros políticos. Y así se lava las manos”.

Por ahora, la presienta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República (FGR) tomaría el caso para realizar las investigaciones correspondientes y esclarecer lo que sucedió, también aseguró que no se encubriría a nadie.

A pesar de este comentario, Luisito Comunica compartió que descontento es hacia todos los políticos de México, de manera general.

Luisito Comunica lamentó que en México existan situaciones violentas. (Foto: Archivo) (Nación321/Especial)

“Tristemente, todos los presidentes que hemos tenido son la misma basura”, agregó y lamentó que en México se sigan presentando situaciones de violencia, pues indicó que no solo Jalisco enfrenta estos problemas.

“Amo ser mexicano, me siento orgullosísimo de vivir en estas tierras, y amo vivir aquí. Pero me llena de miedo y me rompe el corazón pensar que nuestra realidad siempre va a ser la misma”, finalizó.

Por ahora, las investigaciones siguen en pie y se tiene planeado que la FGR brinde un informe sobre el caso de Teuchitlán.