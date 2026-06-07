Feria de la barbacoa con Espinoza Paz y Napoleón en Hidalgo: Fecha, sede, cartelera y más

La Feria de la barbacoa llega con conciertos de Espinoza Paz, Napoleón y Gloria Trevi. (Foto: Cuartoscuro/Shutterstock)

Los platillos de barbacoa vuelven a ser los protagonistas en Hidalgo con una de las celebraciones gastronómicas más importantes del estado.

Durante varios días, visitantes locales y turistas podrán disfrutar de tacos, consomé y otras recetas elaboradas con barbacoa de borrego, además de conciertos de artistas reconocidos del regional mexicano, pop y música grupera.

La Feria de la Barbacoa 2026 reúnea cocineros tradicionales, productores locales y miles de asistentes en Actopan. A la oferta culinaria se sumarán espectáculos musicales, actividades culturales y espacios para conocer más sobre una de las tradiciones gastronómicas más representativas de la entidad.

La Feria de la barbacoa 2026 en Hidalgo con diferentes conciertos. (Foto: Shutterstock).

¿Cuándo y dónde es la Feria de la Barbacoa 2026?

La edición 2026 de la Feria de la Barbacoa se llevará a cabo en Actopan, Hidalgo, del viernes 3 al domingo 12 de julio, por lo que los asistentes tienen nueve días para disfrutar de las actividades programadas.

De acuerdo con la información presentada por las autoridades municipales, la mayoría de las actividades se desarrollan en la Unidad Deportiva de Actopan, ubicada en la calle Encino 27, colonia Dos Cerritos. En este espacio se instalarán los expositores gastronómicos y se realizan los conciertos programados para cada jornada.

En cambio, el tradicional concurso para elegir la mejor barbacoa del municipio volverá al centro de Actopan. Aunque los organizadores confirmaron su realización, todavía no han dado a conocer los horarios, la fecha exacta ni las bases para participar.

“El concurso de la barbacoa regresa al corazón de Actopan para conocer a nuestras y nuestros cocineros y celebrar juntos el orgullo gastronómico de nuestro municipio”, declaró la presidenta municipal Imelda Cuéllar Cano durante la presentación oficial del evento.

Cartelera completa de conciertos de la Feria de la Barbacoa 2026

Además de la comida, uno de los principales atractivos de la feria serán los espectáculos musicales. La programación incluye artistas de distintos géneros para atraer a públicos de todas las edades, desde exponentes del regional mexicano hasta agrupaciones de ska y comediantes.

Por ahora, los organizadores únicamente revelaron la cartelera por fechas. Aún está pendiente la información sobre boletos, costos y accesos para los conciertos.

La programación anunciada es la siguiente:

Viernes 3 de julio: Los Yonic’s.

Los Yonic’s. Sábado 4 de julio: Espinoza Paz.

Espinoza Paz. Domingo 5 de julio: Napoleón.

Napoleón. Lunes 6 de julio: Trío Aurora Hidalguense.

Trío Aurora Hidalguense. Martes 7 de julio: Sonido Cóndor.

Sonido Cóndor. Miércoles 8 de julio: Gloria Trevi.

Gloria Trevi. Jueves 9 de julio: Mascabrothers.

Mascabrothers. Viernes 10 de julio: Inspector.

Inspector. Sábado 11 de julio: Los Invasores de Nuevo León.

Los Invasores de Nuevo León. Domingo 12 de julio: El Trono de México.

La presencia de artistas como Espinoza Paz, Gloria Trevi, Inspector y Napoleón convierte a esta edición en una de las más atractivas de los últimos años para quienes buscan combinar gastronomía y entretenimiento.

Esta es la cartelera completa de la Feria de la barbacoa de Hidalgo 2026. (Foto: Captura)

¿Qué hay en la Feria de la Barbacoa 2026?

La degustación de barbacoa es el corazón del evento. Los visitantes podrán encontrar tacos, consomé y distintas preparaciones elaboradas con carne de borrego siguiendo recetas tradicionales que han pasado de generación en generación en la región.

Además de la oferta gastronómica, la feria contará con espacios dedicados a la venta de productos derivados del borrego, exhibiciones, actividades culturales y charlas relacionadas con la cocina hidalguense.

También habrá juegos mecánicos y otras atracciones pensadas para toda la familia, lo que convierte a la celebración en una opción de entretenimiento más allá de la comida.

¿Qué lugares visitar en Actopan durante la feria?

Quienes aprovechen su visita para recorrer el municipio también podrán conocer algunos de los sitios más representativos de la zona.

Uno de ellos es el Exconvento de San Nicolás de Tolentino, considerado una de las construcciones religiosas más importantes del estado y una joya de la arquitectura virreinal.

Otra parada recomendada es el Obelisco del Bicentenario, monumento que forma parte de los atractivos urbanos de Actopan y que suele ser visitado por turistas durante las festividades locales.