Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 23 de julio: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este jueves 23 de julio. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este jueves 23 de julio.

En esta conferencia podría estar acompañada de personal de la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Cultura para presentar resultados tras la llegada de turistas por el Mundial 2026.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia de la mañanera de Sheinbaum en El Financiero.

¿Qué sucedió en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum el 22 de julio?

Acompañada por la gobernadora Delfina Gómez, la presidencia presumió la optimización del C5 estatal mediante inteligencia artificial y robótica. El centro de atención fue la presentación de los robots asistentes ‘Ceci’ y ‘K7′.

Sheinbaum adelantó que podrían replicar en otros estados el éxito de este operativo mexiquense. En coordinación con la Fiscalía del Edomex y abarcando 84 municipios, se decomisaron más de 3 mil 300 máquinas tragamonedas.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reveló un dato crítico sobre la infiltración criminal en las instituciones: 60 servidores y exservidores públicos han sido detenidos en el Edomex por nexos con el crimen.

Ante el cuestionamiento de la prensa sobre la muerte de la menor Dafne Zapata durante un curso de verano, la mandataria exigió al gobierno de Tamaulipas una revisión exhaustiva de la Academia Militarizada Marina Doenitz.