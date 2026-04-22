¿SEP suspenderá clases en CDMX por Mundial 2026? ‘Lo estamos platicando con los maestros’

La Selección Mexicana podría jugar hasta cuatro partidos en el Estadio Banorte durante el Mundial 2026.

La SEP estudia la petición de Clara Brugada de suspensión de clases en la Ciudad de México cuando haya partidos de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, reveló Mario Delgado.

El secretario de Educación participó en la ‘mañanera’ de este 22 de abril como parte de la presentación del ‘ABC de las emociones’, una estrategia del Gobierno para combatir problemas de salud mental.

“Estamos revisando, hay una propuesta para que se suspendan las clases los días que haya partido, pero lo estamos platicando con los maestros”, afirmó en Palacio Nacional.

Brugada plantea ‘puentes’ y home office en CDMX por el Mundial 2026

Fue a finales de marzo cuando la jefa de Gobierno propuso una idea para reducir el tráfico en la Ciudad de México cuando haya partidos de la Selección Mexicana en el Estadio Banorte.

“Hemos solicitado a muchas áreas, a la Secretaría de Educación Pública para que brinde una definición acerca de que esos días se suspendan clases", dijo en conferencia el 30 de marzo.

Clara Brugada también pidió apoyo a los empresarios de la capital del país para que ese día permitan a sus trabajadores trabajar desde casa y así reducir la carga para el transporte público de la CDMX.

¿Cuándo son los partidos de la Selección Mexicana en el Estadio Banorte?

De acuerdo con el calendario oficial de partidos del Mundial 2026, México jugará dos partidos de la fase de grupos en el Estadio Azteca:

Si México queda como líder del Grupo A, volverá al Estadio Banorte el martes 30 de junio para la ronda de dieciseisavos de final y enfrentaría a un equipo que haya quedado en tercer lugar de los grupos C, E, F, H o I.

Si la Selección Mexicana vence en ese partido, su último encuentro en el Estadio Azteca sería el domingo 5 de julio contra el ganador del juego entre el primer lugar del Grupo L y uno de los terceros lugares de los grupos E, H, I, J o K.