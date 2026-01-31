La ‘taquería de los senadores’: ¿Cuánto cuesta comer en El Progreso, sitio que visitó Sandra Cuevas?

Sandra Cuevas visitó la taquería El Progreso en la Ciudad de México. (Foto: Cuartoscuro/Shutterstock)

Sandra Cuevas es como Barbie, es quien quiere ser: Política, vendedora de arte y ‘foodie’, pues la política mexicana nuevamente recomendó una taquería en la Ciudad de México.

La exalcaldesa de Cuauhtémoc tiene un gusto por visitar sitios de comida como El Picosito, las flautas de La Pasadita y echarse un postrecito en Las Fresaurias.

Y en esta ocasión el lugar elegido por ‘Sandy’ fue El Progreso, donde venden tacos de tripa, de longaniza, de lengua y más, los cuales puedes acompañar con aguas frescas de diferentes sabores y fue apodada ‘Taquería de los senadores’, por Lalo Villar, de La Ruta de la Garnacha, por su cercanía con la Cámara.

¿Cómo es la taquería El Progreso, la cual visitó Sandra Cuevas?

La ‘Taquería de los senadores’ nació con pocas opciones de carne para los tacos y fueron bistec, longaniza y suadero.

Uno de los atractivos principales del sitio de comida es la barra con distintas opciones de salsas, desde las más picantes, hasta el guacamole, que principalmente le pone sabor al platillo tradicional mexicano.

En la misma mesita puedes elegir limones, papas, nopales, frijoles, cebolla y cebolla enchilada al gusto y para acceder a los complementos solo basta comprar un taco.

Otra de las características de la taquería recomendada por Sandra Cuevas es que las tortillas son hechas a mano y preparadas al momento.

“Tiene muy buen sabor, especialmente la longaniza, buenas salsas, los complementos están sabrosos y sirven para servirse un buen taco, aunque el bistec no tiene nada de excepcional”, dijo Lalo Villar en un video compartido en su canal de YouTube en 2025.

¿Cuánto cuesta comer en la Taquería El Progreso?

El menú de la taquería recomendada por Sandra Cuevas cuanta con un amplio abanico de opciones para que elijas el taquito que más te guste.

Hay tacos de suadero, bistec, longaniza, de partes de la cabeza de res, entre otras opciones, además todos se pueden acompañar con queso por un costo extra.

Existen dos costos posibles (sin contar el extra del quesito) en la carta y se divide de la siguiente manera:

Bistec

Chuleta

Campechano

Longaniza

Lengua

Sesos

El costo de los tacos en esta lista es de $40 MXN por pieza y por $10 MXN más se le agrega un poco de queso.

El resto de las opciones tienen un precio de $22 MXN por unidad y son los siguientes:

Cabeza

Cachete

Maciza (de cabeza)

Trompa

Tripa (dorada o al gusto)

Ojo

Suadero

Longaniza

Las bebidas estrella del menú son las aguas frescas, pero no de horchata ni de jamaica, en cambio, son de frutas:

Piña

Melón

Fresa

Naranja

Alfalfa

Manzana

Sandía

Mango

Guayaba

Guanábana

Limón

Piña

El precio es de $45 MXN por litro, pero de acuerdo con La Ruta de la Garnacha, se pueden mezclar y pedir las recetas de la casa.

¿Dónde está la Taquería El Progreso y cuáles son sus horarios?

El Progreso, taquería recomendada por Sandra Cuevas, está en la calla Maestro Antonio Caso, número 30 a, en la Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc.

Los horarios de apertura son lunes, martes, viernes y sábado de 8:00 a.m. a 10:00 p.m., martes y miércoles de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y los domingos está cerrada.