Con paella y pan dulce: Así es Madrid, pastelería con 87 años de historia en CDMX fundada por españoles

Madrid mantiene las recetas tradicionales de sus panes: sin mezclas prefabricadas ni saborizantes artificiales. (Foto: Imagen generada con IA Gemini)

Entrar a Madrid —una de las panaderías más antiguas de la Ciudad de México— es mucho más que disfrutar de una concha con natas recién hecha: es hacer un recorrido por la historia de la capital.

No solo debido a que la pastelería cuenta con 87 años de tradición, sino también a causa del acervo fotográfico que decora las paredes, en las cuales se entrelaza la historia de la panadería Madrid con la de la Ciudad de México.

La panadería tiene un pasado interesante, pues aunque en la actualidad es considerada tan mexicana como las tortas de tamal, fue fundada por una familia de españoles a finales de los años 30.

¿Cuál es la historia de la panadería Madrid?

Al igual que sucede con la historia de la panadería La Suiza, Madrid fue fundada por un grupo de personas que salió de su nación tras el estallido de la Guerra Civil Española en 1936, explica el portal Food Police.

Los ciudadanos españoles encontraron en la Ciudad de México una oportunidad de negocio, según Marco Santillán, uno de los trabajadores de Madrid, en entrevista con Itinerario de Canal Once.

“(La panadería fue fundada por) una persona que vino con entusiasmo de crecer aquí en México con lo que conocía: el pan. Así se dio cuenta de que los mexicanos somos tradicionalmente paneros”, compartió.

Para emprender su negocio, la familia de españoles encontró un local ideal en la calle 5 de febrero, tal como explican las placas que se encuentran debajo de las fotografías de la panadería.

“Más de una década antes de convertirse en la sede de la Pastelería Madrid, el edificio era ocupado por una tienda de discos y fonógrafos; al lado derecho había una sombrerería”, dice la placa.

Las conchas son de los panes más populares de nuestro país. (foto: Cuartoscuro) (Hilda Ríos)

Los discos y sombreros fueron cambiados por vitrinas, hornos y el olor a pan recién horneado, ya que en diciembre de 1939 abrió la panadería Madrid, inicialmente ocupando solo un local de la llamada ‘calle de las farmacias’ de la capital.

El logo que se eligió para representar la imagen de la panadería es el de la fuente de Cibeles, como la que se encuentra en España y de la cual hay una réplica en la Ciudad de México.

Madrid llegó para competir directamente con otras panaderías icónicas de la capital, como La Vasconia o La Ideal —la cual también fue fundada por un español—, ya que solo necesitó dos años para realizar una expansión que le dio el aspecto que tiene hoy en día.

Además, fue innovadora, pues antes de su apertura el pan se solía vender a través de un mostrador; sin embargo, Madrid implementó un sistema de autoservicio en su tienda, en donde los clientes seleccionan sus panes y luego pagan.

En la década de los 50, la panadería implementó un restaurante y, para 2007, abrió una segunda sucursal en la calle República de Uruguay, la cual continúa dando servicio a la par del local original.

¿Cómo es la panadería Madrid?

La sucursal de la calle 5 de febrero, en donde abrió la matriz de Madrid, es muy amplia: en su interior hay diversos estantes con panes de todos los sabores, así como refrigeradores para los pasteles y postres.

Además, cuenta con un comedor para quienes optan por quedarse a merendar o cenar tras la compra de su pan dulce. Es en este espacio donde se encuentra gran parte del acervo fotográfico de la pastelería.

Las paredes del negocio cuentan con fotos que narran parte de la historia de la Ciudad de México, así como acontecimientos importantes que sucedieron en la capital, como la última gran inundación de 1951.

También hay imágenes que muestran cómo lucía la panadería en sus inicios, cuando solo ocupaba el número 25, así como la evolución que tuvo hasta verse como en la actualidad.

No solo pan: ¿Cuál es el menú de la pastelería Madrid?

El pan de Madrid es especial, ya que está preparado con recetas tradicionales, según explicó Daniel Mora, uno de los trabajadores de la panadería, en una entrevista con Clan Cakes.

“Todo lo hacemos desde cero, no usamos mezclas, saborizantes ni esencias. Todo es mantequilla, huevo y harina”, comentó. Además, señaló que sus natas son populares, ya que son 100 por ciento puras.

La variedad de panes que se pueden encontrar es amplia, pues además de la clásica concha con natas venden mantecadas, cuernos con mantequilla, bigotes, hojaldras, palomas, cocoles, cojines de fruta, donas y polvorones, por mencionar algunos.

En La Madrid se puede encontrar una amplia variedad de panes. (Foto: Cuartoscuro) (Crisanta Espinosa Aguilar)

En el restaurante también se pueden encontrar otros platillos, como snacks —alitas, hot dogs y pizzas—, así como preparaciones a la carta, entre las cuales destacan la carne a la tampiqueña, el rollo filadelfia y la paella de la casa, la cual se vende por kilo o por porción individual.

Los precios van de los 37 pesos por una tostada a los 160 pesos por los platillos individuales, mientras que el kilo de paella cuesta 300 pesos, de acuerdo con el menú de la pastelería.

¿En dónde está la panadería Madrid?

Madrid tiene dos sucursales en la Ciudad de México, pero la original se encuentra en la calle 5 de febrero número 25, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, alcaldía Cuauhtémoc.