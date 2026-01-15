‘¿Y si hago la casa un restaurante?’: Así nació Sushi Tori, negocio de Toño Rodríguez, jugador de Xolos

La primera sucursal de Sushi Tori que Toño Rodríguez inauguró fue en un departamento que había comprado en Jalisco. (Foto: Imagen generada con IA Gemini / Unsplash)

Si hay algo que José Antonio Rodríguez, actual jugador de los Xolos de Tijuana, puede presumir —además, claro, de haber debutado en la Segunda División con el Club Guadalajara cuando tenía solo 17 años— es que sabe cómo hacer negocios.

Lejos de las canchas, los entrenamientos y las atajadas, ‘Toño’ Rodríguez cuenta con un restaurante de comida japonesa llamado Sushi Tori, un establecimiento que sirve rollos especiales con nombres de equipos, jugadores y deportes.

El negocio no es la principal fuente de ingresos para el exjugador del Club León, de la Liga MX, en este momento; sin embargo, lo ve como un respaldo a largo plazo: “Sé que mi carrera es una bendición muy grande, pero también es muy corta”, comentó para Comelones Oficial.

Actualmente, ‘Toño’ Rodríguez tiene tres sucursales de Sushi Tori, pero el restaurante comenzó como un pequeño emprendimiento que el portero mexicano inició en una casa que había comprado.

¿Por qué Toño Rodríguez, portero de Xolos, abrió un restaurante?

‘Toño’ Rodríguez, quien ha pasado por importantes clubes de la Liga MX como Querétaro FC, recuerda que desde niño tenía la inquietud de tener sus propios negocios, según contó en una conversación con el canal de YouTube Comelones Oficial.

A pesar de ello, el futbol llegó primero a su vida. Desde pequeño no solo tenía interés en destacar, sino que amaba los deportes. Fue así como, a los 17 años, debutó en la Segunda División de las ‘Chivas’ del Guadalajara.

‘Toño’ Rodríguez tenía un objetivo claro: “Quería ser el portero más joven en la historia”, comentó en una conversación con De uno a uno: Talk Show. Con esfuerzo, logró cumplir sus metas.

Desde que Toño Rodríguez era niño tenía la idea de abrir un negocio propio, pero primero se dedicó al fútbol. (Foto: Captura de pantalla)

En su carrera, José Antonio Rodríguez ha sido parte de diversos equipos como Tiburones Rojos, León, Lobos BUAP y Querétaro FC, aunque los clubes en los que ha permanecido más tiempo son Guadalajara y Tijuana, donde milita actualmente.

Mientras su carrera estaba en ascenso, ‘Toño’ recordó aquella inquietud que tenía desde niño e intentó hacer una alianza con uno de sus amigos, quien era chef. Aunque el cocinero no pudo ser parte del plan, el futbolista decidió continuar.

“Me dejó la idea de un restaurante”, afirmó. La propuesta le gustó, sobre todo porque iba de la mano con una de las cosas que más disfruta: la buena comida. Para ese momento, ‘Toño’ ya se había hecho de una casa.

El restaurante de Toño Rodríguez se caracteriza por tener varios elementos relacionados con el futbol. (Foto: Captura de pantalla)

“Se va a escuchar muy sencillo, porque me encanta comer y pensé: ‘Oye, ¿y si la casa la hago restaurante?’”. Así nació Sushi Tori, ya que, con el apoyo de su familia, inauguró la primera sucursal.

‘Toño’ agregó que desde pequeño disfruta la comida japonesa y que, además, vio un área de oportunidad: “Personalmente, era algo que disfrutaba mucho y que no era muy fácil de encontrar en ese entonces”, comentó.

El principal objetivo del portero de Xolos es que las personas conozcan más sobre la gastronomía japonesa, coman delicioso y, sobre todo, a buenos precios: “Sabía que era un proyecto que podía pegar”, dijo.

¿Cómo es Sushi Tori, restaurante de Toño Rodríguez?

Además de ofrecer una buena relación entre precio y calidad, el restaurante de ‘Toño’ Rodríguez tiene un concepto muy claro: ser un espacio donde los amantes de los deportes puedan comer mientras disfrutan de las transmisiones de los partidos.

Dentro del establecimiento se pueden encontrar playeras de los equipos en los que ha jugado ‘Toño’ Rodríguez, así como fotografías enmarcadas de algunas de las jugadas más memorables del portero.

La decoración de Sushi Tori es sencilla: mantiene una paleta de colores en azul y blanco, mesas de madera y algunos gabinetes. Además, en las pantallas se transmiten distintos deportes.

¿Cuánto cuesta comer en el restaurante del portero de Xolos?

El restaurante de ‘Toño’ Rodríguez ofrece una amplia variedad de rollos de sushi, así como acompañamientos como yakimeshi, sopas y proteínas a la parrilla, entre ellas camarón, filete de res y pollo, acompañadas de verduras.

Aunque el menú incluye diversos platillos, lo que más llama la atención son las denominaciones: “Le pusimos un nombre a cada platillo, relacionado con el futbol. Tengo muchos rollos como el Chivas, por mi etapa con ellos; de mi etapa con Veracruz está el Tiburón Rojo; con León tengo La Fiera y, por Xolos, el Xolo”, comentó a TV Azteca.

El jugador también señala que uno de los platillos que más recomienda es el rollo que lleva su nombre, el ‘Toño Rodríguez’, preparado con alga, pepino, aguacate, salmón, camarón y espárragos, el cual cuesta 205 pesos.

Otros rollos que se pueden encontrar son el Tiburón Rojo (con atún, pulpo y limón) por 205 pesos; El Clásico (con philadelphia, calabaza, zanahoria, morrón y salmón), que cuesta 195 pesos, y el Atlas Especial (con alga, ensalada de callo y limón) por 185 pesos.

En general, los rollos de sushi tienen precios que van de los 85 a los 240 pesos. Los yakimeshi se pueden ordenar desde 52 pesos y el teppanyaki alcanza los 300 pesos cuando se pide el mixto con todas las proteínas.

De acuerdo con Google Maps, comer en el restaurante de Toño Rodríguez cuesta entre 200 y 300 pesos por persona; sin embargo, la cuenta puede ser mayor si se agregan bebidas y postres.

Actualmente, Sushi Tori cuenta con tres ubicaciones, todas en Jalisco. Las direcciones son las siguientes:

Valle de Atemajac 2394, colonia Parque Real, Zapopan, Jalisco.