Diputados también tienen su estética: Cobran $200 el corte y la usan hasta reporteros

El salón de belleza en San Lázaro está abierto a legisladores, personal y periodistas, y cada usuario paga por el servicio que recibe. (Fotoarte El Financiero)

Por 200 pesos, legisladores, personal administrativo y hasta periodistas se peinan y cortan el cabello en el salón de belleza que funciona en la Cámara de Diputados desde hace 30 años.

Luego del escándalo que desató en el Senado la legisladora del Partido Verde (PVEM), Juanita Guerra, al ser exhibida el miércoles pintándose el cabello en el salón ubicado en la Cámara de Senadores, la senadora Amalia García, de Movimiento Ciudadano, afirmó que este espacio no es de uso exclusivo de legisladores y que cada usuario paga por el servicio que recibe.

En el caso del salón de la Cámara de Diputados, la senadora emecista, justificó su existencia debido a la gran cantidad de personas que semana a semana acuden al recinto.

“Aquí en la Cámara de Diputados en promedio hay unas cinco mil personas al día, entre semana, esas personas acuden aquí, también personal administrativo que está aquí y muchas comunicadoras y comunicadores que me he encontrado, saludando aquí mismo, porque es un trabajo abierto, aquí está a la luz y es un trabajo honesto”.

“No lo paga en absoluto (el Poder Legislativo), cada quien (paga). Esto existe desde hace más de 30 años”, explicó.

Amalia García reconoció que ella es usuaria del salón desde hace muchos años y que el costo por peinado y corte es de 200 pesos. Ella dijo que acude a San Lázaro y no al salón del Senado, que dijo no conocer, porque le gusta el trabajo de los estilistas.

“Yo generalmente vengo porque quiero reconocer el trabajo de ellos, a mi me gusta como corta el pelo y yo vengo a que me corte el pelo y cuando vi las notas yo dije ‘yo voy a ratificar mi respaldo a Luisito y su equipo’”, destacó.

El origen del salón de belleza en la Cámara de Diputados

La senadora García explicó que el salón de San Lázaro está a cargo de un estilista llamado Luis, a quien se refiere como ‘Luisito’, quien luego de su jornada en la Cámara de Diputados atiende por las tardes una estética en una colonia popular.

Dijo que por los asientos del salón han desfilado legisladores de todos los partidos y una de las clientas más frecuentes era la panista Josefina Vázquez Mota, excandidata presidencial, cuando era diputada.

La legisladora respaldó el trabajo de Luis y de todos los estilistas que trabajan en el salón y dijo que merecen todo su respeto, pues son el sostén de sus hogares.