‘¿A dónde tan peinada? Eh, eh, eh...’ Los mejores memes del salón de belleza del Senado

¡Cámaraaaaaa... de senadores y peinadores! La polémica ya está peinada pa’trás: una legisladora fue sorprendida en el pleno momento de retocarse el tinte en el salón de belleza del Senado y pocos segundos bastaron para dar una interminable fuente de material de memes.

Este miércoles 4 de febrero, reporteros cacharon a Juanita Guerra, senadora del Partido Verde, mientras solicitaba los servicios de un salón de belleza dentro del Senado. En un video difundido en redes, la legisladora comentó: “¿Cuál servicio? ¿Cómo servicio? ¿Usted no se hace tinte? Porque aquí viene personal de la Cámara, pero tiene un costo (...) No sé (si está enterada la Jucopo)”.

Horas después de la difusión del caso, personal de resguardo del Senado colocó sellos de clausura en la puerta de la estética. El espacio dejó de operar mientras se revisa su situación, pero la puerta ya estaba abierta para los memes.

Estética en el Senado desata memes en redes sociales

Las imágenes no tardaron en detonar creatividad digital: comparaciones con jirafas peinándose y versiones caricaturizadas de figuras como Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña.

Políticos con rulos digitales y bromas visuales sobre la ‘manita de gato’ antes del pleno dominaron las plataformas.

¿Cómo era el salón de belleza del Senado?

La estética estaba ubicada en el segundo piso del recinto legislativo, en un espacio que anteriormente ocupó una oficina de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que permanecía vacante desde la legislatura pasada. No tenía placa identificadora ni número de oficina.

El lugar contaba con dos sillas negras frente a espejos, un lavabo fijo para lavado de cabello, un carrito con herramientas de estilismo y una caja rosa de aproximadamente un metro de altura con brochas y productos de maquillaje. Además, había dos sillas adicionales para acompañantes o personas en espera y una pantalla para entretenimiento.

De acuerdo con los videos difundidos, los servicios incluían tinte de cabello, peinado, maquillaje y tratamiento de uñas. La estilista a cargo fue identificada como Jazmín Espíndola. No existía una tarifa fija: el costo dependía del tratamiento solicitado y el pago se realizaba de manera directa.

El horario de operación era, de forma aproximada, de 7:00 a 14:00 horas, principalmente los martes y miércoles y solo cuando había sesión del Pleno. Según la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el espacio llevaba funcionando alrededor de un año.

¿Qué dijo Laura Itzel Castillo sobre la estética?

Ante la polémica, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, defendió públicamente la existencia del espacio: “Cada una de las senadoras paga el servicio que se hace”. También explicó que el pago se realiza directamente a la estilista y que no existe financiamiento institucional para la operación del salón.

Castillo sostuvo que el espacio cumplía una función de apoyo para las actividades legislativas, especialmente para quienes se trasladan desde distintos estados del país y deben asistir a sesiones desde primeras horas del día: “Todas y todos tenemos que estar bien presentados para venir a las sesiones”.

La presidenta del Senado reconoció haber hecho uso del servicio, aunque evitó precisar cuánto pagó e insistió en que la práctica es habitual en el desarrollo de las labores parlamentarias y comparable con lo que ocurre en la Cámara de Diputados, donde existe un salón de estética similar.

En un inicio, Reforma difundió la versión de que el salón de belleza había sido habilitado por la senadora de Morena, Andrea Chávez.

La legisladora negó en X cualquier vínculo con el espacio: “Ni habilité ningún salón, ni soy la de la foto, ni me peino en el Senado, ni me peina nadie. Tengo una Dyson y lo hago en mi casa, no tengo nada que ver con la película montada”.