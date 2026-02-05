Nintendo Direct 2026 HOY: ¿A qué hora y dónde VER el Partner Showcase EN VIVO?

Nintendo confirmó la emisión de un nuevo Nintendo Direct bajo el formato de Partner Showcase, una presentación centrada en juegos de estudios externos que llegarán a la híbrida Switch y la reciente Switch 2.

El evento se transmitirá este jueves 5 de febrero y tendrá una duración aproximada de 30 minutos, de acuerdo con la información oficial difundida por la compañía en sus canales oficiales.

Horario del Nintendo Direct Partner Showcase: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO?

La transmisión podrá verse en el canal de YouTube de Nintendo, así como en la aplicación Nintendo Today!, de acuerdo con la información publicada por el medio especializado.

Nintendo detalló los horarios oficiales para distintas regiones. En el caso de América Latina y Europa, la presentación podrá verse en los siguientes horarios confirmados:

México (hora del centro): 8:00 a.m.

Colombia: 9:00 a.m.

Perú: 9:00 a.m.

Chile: 11:00 a.m.

Argentina: 11:00 a.m.

España (hora peninsular): 3:00 p.m.

¿Qué anuncios se verán en el Nintendo Direct Partner Showcase?

Nintendo precisó que esta edición será un Partner Showcase, un formato que se enfoca exclusivamente en títulos desarrollados por estudios third-party, es decir, juegos que no provienen de los estudios internos de la compañía.

Ante que la presentación se centrará en “juegos de desarrolladores externos programados para lanzarse en Nintendo Switch y Nintendo Switch 2”, se descarta la aparición de proyectos first-party actualmente en desarrollo dentro de la empresa.

Este tipo de eventos suele incluir anuncios de nuevos juegos, avances de títulos previamente revelados y ports que llegarán a las consolas de Nintendo en los próximos meses.

Antecedentes del último Partner Showcase de Nintendo

El último Nintendo Direct: Partner Showcase se realizó en julio de 2025. En aquella edición se presentaron títulos como Final Fantasy Tactics, Monster Hunter Stories 3, Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, Star Wars Outlaws y Octopath Traveler 0, entre otros, según el recuento de VGC.

Ese antecedente marcó el tono de este formato, caracterizado por una mezcla de franquicias consolidadas, lanzamientos multiplataforma y anuncios sorpresa de estudios externos.

Juegos ‘third-party’ confirmados para consolas de Nintendo

Aunque Nintendo no adelantó el contenido específico del evento, el portal VGC recopila una lista de juegos third-party que ya están confirmados para llegar a Nintendo Switch 2 en los próximos meses, y que por tanto podrían presentar novedades en este Direct. Entre ellos se encuentran:

Yakuza Kiwami 3

Resident Evil Requiem

Fatal Frame II Remake

Monster Hunter Stories 3

WWE 2K26

Virtua Fighter 5 REVO World Stage

High on Life 2

Pragmata

007 First Light

Elden Ring: Tarnished Edition

The Duskbloods

Nintendo realiza Partner Showcase tras revelar su último reporte de ventas

El evento se produce en un contexto de fuerte impulso para Nintendo. Recientemente, la compañía informó que Nintendo Switch 2 superó los 17 millones de consolas vendidas y 38 millones de juegos en menos de siete meses en el mercado.

Enrique Marcellán, responsable de comunicación de Nintendo Europa en España, señaló a EFE que “2026 va a ser un año muy ilusionante para Nintendo”, en referencia a los lanzamientos previstos y a la celebración del 40 aniversario de Super Mario.