Capítulo 4 de ‘El caballero de los siete reinos’ se adelanta: ¿Cuándo y a qué hora ver el spin-off de GOT?

HBO Max explicó que solo por esta semana se adelantará el estreno del episodio de 'El caballero de los siete reinos'. (Foto: Warner Bros. Discovery Press)

El final del tercer capítulo de El caballero de los siete reinos trajo mucho más que una divertida aventura en Poniente, al revelarse secretos que cambian el rumbo de la serie. Además, hay buenas noticias: el estreno del cuarto episodio se adelantará.

HBO Max indicó que la fecha de estreno de la nueva entrega del spin-off de Game of Thrones, que sigue la historia de origen de Duncan el Alto y su pequeño escudero Egg, solo se modificará esta semana.

Un anuncio que llega en el momento perfecto, especialmente luego de que el adelanto que se liberó del cuarto capítulo, titulado Seven, revelara el caos que se avecina para ‘Dunk’ a causa de una petición del príncipe Aerion Targaryen.

¿Cuándo y a qué hora se estrena el capítulo 4 de ‘El caballero de los Siete Reinos’?

HBO Max explicó mediante un comunicado que el cuarto capítulo de la serie, que explora una nueva parte del universo creado por George R. R. Martin, se adelanta para el viernes 6 de febrero.

Aunque los episodios de El caballero de los Siete Reinos suelen estrenarse los domingos, esta semana hay una excepción, debido a que el domingo 8 de febrero se realiza el Super Bowl LX.

Uno de los eventos deportivos más importantes del año incluirá un show de medio tiempo protagonizado por Bad Bunny, así como anuncios relevantes; por ello, el capítulo 4 de la serie llegará antes.

El episodio estará disponible desde las 2:00 de la mañana (tiempo del centro de México). Esta será la única ocasión en la que se adelante un capítulo, ya que los episodios restantes se estrenarán los siguientes domingos.

‘El caballero de los Siete Reinos’: ¿Qué pasará en el cuarto capítulo?

Advertencia: A partir de este momento existen spoilers.

El tercer episodio de El caballero de los Siete Reinos trajo consigo impactantes revelaciones, luego de que ‘Dunk’ confrontó al príncipe Aerion por romperle los dedos a la titiritera Tanselle, quien se atrevió a representar la muerte de un dragón.

Durante el altercado, Duncan golpeó y humilló al príncipe, quien tomó medidas en su contra. Fue entonces cuando Egg interfirió para pedir que liberaran a ‘Dunk’, revelando su verdadera identidad: es Aegon Targaryen, quien hasta entonces se creía perdido.

El parentesco entre Aegon y Aerion cambia el curso de la serie, así como la manera en la que Duncan ve el mundo, debido a que ahora se sabe que el joven escudero forma parte de una de las familias más poderosas, sobre la cual ‘Dunk’ tiene sus reservas.

En el adelanto del cuarto episodio se muestra una escena llena de tensión, en la que Duncan cuestiona a Egg y lo confronta por no haber dicho desde el principio quién es realmente.

Además, el príncipe Aerion ha solicitado el Juicio de los Siete para Duncan, una antigua costumbre que consiste en que siete caballeros se enfrenten a otros siete, y serán los dioses quienes favorezcan a un grupo.

Es así que ahora ‘Dunk’ deberá encontrar a otros seis que deseen enfrentarse a una de las casas más poderosas de Poniente.

Calendario OFICIAL: ¿Cuándo se estrenan los capítulos de ‘El caballero de los Siete Reinos’?

A excepción de esta semana, la primera temporada de El caballero de los Siete Reinos contempla seis estrenos semanales cada domingo. El calendario de los episodios restantes es el siguiente:

Episodio 1 ( The Hedge Knight ): 18 de enero

): 18 de enero Episodio 2 ( Hard Salt Beef ): 25 de enero

): 25 de enero Episodio 3 ( The Squire ): 1 de febrero

): 1 de febrero Episodio 4 ( Seven ): viernes 6 de febrero

Episodio 5: 15 de febrero

Episodio 6: 22 de febrero

Aunque la serie está a punto de finalizar, HBO confirmó que habrá una segunda temporada del spin-off, que se estrenará en algún momento de 2027, según informó en un comunicado.