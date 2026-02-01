Un Targaryen y Ser Dunk en la justa: ¿A qué hora sale el capítulo 3 de ‘El Caballero de los Siete Reinos’?

El tercer capítulo de 'El Caballero de los Siete Reinos' representa la mitad de la primera temporada de la serie. (Foto: HBO/Press/ChatGPT)

“¡Me convertiré en un campeón!”. La primera temporada de El Caballero de los Siete Reinos alcanza su punto medio con el estreno de un nuevo episodio de la serie televisiva que narra los orígenes de Duncan El Alto.

Considerada una de las series más esperadas de 2026, El Caballero de los Siete Reinos marca el regreso de las casas de Westeros a la pantalla chica, ahora con una historia centrada en los orígenes de personajes clave del universo de George R. R. Martin.

La trama sigue de cerca las aventuras de ‘Dunk’ y Egg, su calvo y diminuto escudero, quien oculta secretos.

El segundo capítulo de 'El Caballero de los Siete Reinos' finalizó poco después de la primera justa de caballeros. (Foto: HBO/WB//Press) (Steffan Hill)

¿Cuándo y a qué hora sale el tercer capítulo de ‘El Caballero de los Siete Reinos’?

El tercer episodio del spin-off de Game Of Thrones sale el domingo 1 de febrero de 2026 y está disponible a partir de las 9:00 p.m., tiempo del centro de México.

La entrega se titula The Squire y arranca tras la celebración de la primera justa de caballeros del reino, un evento que ya marca la participación activa de uno de los miembros de la dinastía Targaryen.

La producción de fantasía se estrena a través de la plataforma HBO Max, servicio de streaming que requiere suscripción para acceder a su catálogo. De manera simultánea, el episodio también se transmite por el canal HBO, incluido en los paquetes de televisión de paga.

'El caballero de los siete reinos' cuenta la historia de Duncan. (Foto: HBO/WB/Press) (Steffan Hill)

¿De qué trata el tercer capítulo de ‘El Caballero de los Siete Reinos’?

Advertencia: A partir de este momento existen spoilers de la trama.

Duncan El alto finalmente consigue el permiso para entrar al Torneo de Vado y Ceniza (Torneo Ashford en las novelas de George R.R. Martin) y busca una armadura para protegerse de las lanzas.

La ‘bendición’ se la da nada más y nada menos que Baelor Targaryen, quien recuerda al maestro de ‘Dunk’.

En el capítulo 3, Duncan está a la espera de su participación en las justas, pero tiene miedo al ver los golpes y las caídas del resto de los caballeros. Mientras tanto, Egg está preocupado porque presiente problemas al momento de cargar las pesadas lanzas como el resto de los escuderos.

Todo esto a la par de que cobran peso otros personajes en El Caballero de los Siete Reinos, como Aerion Targaryen, un rival de categoría que se prepara para combatir contra ‘Dunk’.

Calendario de capítulos de ‘El Caballero de los Siete Reinos’

La temporada 1 de El Caballero de los Siete Reinos tiene un total de seis capítulos:

Episodio 1 ( The Hedge Knight ): 18 de enero

( ): 18 de enero Episodio 2 : ( Hard Salt Beef ): 25 de enero

: ( ): 25 de enero Episodio 3 : (The Squire): 1 de febrero

: (The Squire): 1 de febrero Episodio 4 : 8 de febrero

: 8 de febrero Episodio 5 : 15 de febrero

: 15 de febrero Episodio 6: 22 de febrero

La apuesta de HBO es significativa: incluso antes de su estreno, la cadena confirmó una segunda temporada, cuyo lanzamiento está previsto para 2027, aunque todavía no cuenta con una fecha específica.

Mientras tanto, los seguidores del universo de Game of Thrones deberán esperar por nuevas entregas de esta historia; sin embargo, el calendario ofrece un aliciente, ya que la tercera temporada de La Casa del Dragón tiene previsto su estreno a lo largo de este año.