¿Por qué ‘El Caballero de los Siete Reinos’ puede durar 20 años y 15 temporadas? Esto dijo el showrunner

'El Caballero de los Siete Reinos' puede tener más temporadas que 'Game Of Thrones'. (Foto: HBO/WB/Press)

Perate, ni Stranger Things duró tanto: Ira Parker, showrunner de El Caballero de los Siete Reinos reveló sus planes para el futuro de la historia de Duncan El Alto, la cual le gustaría extender hasta 30 años.

El spin-off de Game Of Thrones no termina ni su primera temporada y Parker ya piensa en que puede durar hasta 15 entregas, contó Ira, quien también fue coproductor de La Casa del Dragón.

La trama de El Caballero de los Siete Reinos se centra en el ascenso de ‘Dunk’, acompañado por Egg, quien guarda un secreto que en el futuro lo lleva a estar cerca de El Trono de hierro, pero ¿Cuánto debemos esperar para eso?

Finn Bennett interpreta a Aerion Targaryen en 'El Caballero de los Siete Reinos'. (Foto: HBO/WB/Press) (Steffan Hill)

¿Cuántas temporadas tendrá ‘El Caballero de los Siete Reinos’? Esto dijo el showrunner

El Caballero de los Siete Reinos está basada en la novela homónima de George R.R. Martin, que dividió en relatos cortos que abarcan diferentes etapas en la vida de los protagonistas.

El texto, a diferencia de Canción de Hielo y Fuego, ya está terminado y si vas a los textos, conoces el futuro de Duncan y de Egg, pero todavía falta verlo en la pantalla chica.

De acuerdo con Ira Parker, ya presentó su proyecto a futuro para esta precuela de Game of Thrones y aunque recibió “miradas desaprobatorias educadas”, no le cerraron la puerta completamente, por tanto, mantiene la esperanza, contó para Esquire.

Según él, planea cuatro o cinco temporadas donde se cuenten las aventuras de Duncan junto a su escudero cuando es niño y después pausarla durante diez años.

Esto con el fin de esperar a que Dexter Sol Ansell crezca, para luego hacer “cuatro o cinco” más con él de joven, pero también traer de vuelta a Peter Claffey como veterano.

Finalmente, piensa en retomar la historia de la serie El Caballero de los Siete Reinos una década después, cuando tanto Egg como ‘Dunk’ sean adultos y conocer el desenlace de la historia, para así “tener un proyecto a lo largo de la vida”.

En total son 20 años a partir del lanzamiento de la primera temporada de la serie de HBO Max y si graba 5 entregas cada década, entonces eso da un acumulado de 15 temporadas.

'El Caballero de los Siete Reinos' cuenta la historia de Duncan El Alto. (Foto: HBO/WB/Press) (Steffan Hill)

HBO confirma segunda temporada de El Caballero de los Siete Reinos

El Caballero de los Siete Reinos va a tener una segunda temporada, la cual, se estrena en “algún punto” de 2027, de acuerdo con HBO.

Y aunque la serie no tiene el problema de darle vida a los dragones de George R.R. Martin, se enfrenta a otras cuestiones, lo cual complica su grabación.

De acuerdo con el showruner de la serie de HBO Max, algo que causa retrasos en la grabación de las escenas es que solo hay un Duncan, no puede comenzar a rodar en otra locación u otra de las tramas alternas porque “siempre está él”.

Calendario de capítulos de ‘El Caballero de los Siete Reinos’

La primera entrega de la serie El Caballero de los Siete Reinos, ambientada en Westeros, tiene un total de 6 episodios, los cuales se estrenan en las siguientes fechas:

Episodio 1: Ya disponible

Ya disponible Episodio 2: Ya disponible

Ya disponible Episodio 3: domingo 1 de febrero de 2026

domingo 1 de febrero de 2026 Episodio 4: domingo 8 de febrero de 2026

domingo 8 de febrero de 2026 Episodio 5: domingo 15 de febrero de 2026

domingo 15 de febrero de 2026 Episodio 6 (final de temporada): domingo 22 de febrero de 2026

¿Dónde y a qué hora ver ‘El Caballero de los Siete Reinos’?

La serie precuela de Game Of Thrones pasa en la plataforma de streaming HBO Max, la cual requiere de una suscripción con costo.

Los capítulos nuevos se estrenan a las 9:00 p.m. del tiempo del centro de México. Cabe destacar que también están disponibles en el canal HBO, perteneciente a servicios de TV de paga.