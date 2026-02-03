Medio tiempo del Super Bowl 2026 con Bad Bunny: Artistas, horario, transmisión y todo lo que debes de saber

¡Que no se te pase! Bad Bunny es el artista para el medio tiempo del Super Bowl y no te lo querrás perder (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock).

El medio tiempo del Super Bowl LX recibirá a Bad Bunny como protagonista del Halftime Show, en una edición que coloca a la música latina y en español como el centro musical del evento televisivo más visto del planeta.

La NFL, Apple Music y Roc Nation confirmaron que el artista puertorriqueño encabezará el espectáculo del descanso en el juego por el trofeo Vince Lombardi, que disputarán New England Patriots y Seattle Seahawks. Con ello, el Super Bowl trata de convertir esos 12 a 15 minutos en un escaparate cultural con impacto más allá del fútbol americano.

¿A qué hora es el ‘Halftime Show’ del Super Bowl 2026 en México?

El Super Bowl LX iniciará a las 17:30 horas (tiempo del centro de México). Se calcula que el show de medio tiempo inicia aproximadamente 2 horas después del kickoff, aunque el horario puede variar según la duración del primer medio. Con esto, es probable que Bad Bunny salga a la cancha alrededor de las 19:30 horas (CDMX).

La elección del puertorriqueño llega en uno de los momentos más sólidos de su carrera. El cantante, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, acaba de ganar el premio al Álbum del Año en los Gremmy 2026.

En el anuncio oficial, el intérprete subrayó el significado colectivo de esta presentación:“Lo que estoy sintiendo va más allá de mí. Es por los que vinieron antes, por mi gente, por mi cultura y por nuestra historia”.

Desde la organización, Jay-Z, fundador de Roc Nation, destacó el impacto del artista en Puerto Rico y su alcance global, mientras que la NFL confirmó que Roc Nation y Jesse Collins fungirán como productores ejecutivos del espectáculo, con Hamish Hamilton en la dirección.

De acuerdo con analistas y exjugadores como Dan Marino, el interés por el espectáculo creció al grado de competir en audiencia con el propio partido. La edición pasada, encabezada por Kendrick Lamar, alcanzó 133.5 millones de espectadores, la cifra más alta registrada para un show de medio tiempo.

Además de Bad Bunny... Otros números musicales en el Super Bowl LX

La experiencia musical del Super Bowl 2026 no se limitará al descanso. La NFL confirmó un cartel previo con figuras de primer nivel. Green Day encabezará la ceremonia de apertura previa al kickoff, con una actuación especial conmemorativa por los 60 años de historia del Super Bowl, antes del inicio del partido en el Levi’s Stadium.

Además, Charlie Puth interpretará el Himno Nacional; Brandi Carlile cantará America the Beautiful; y Coco Jones estará a cargo de Lift Every Voice and Sing.

Desde la liga, Roger Goodell, comisionado de la NFL, afirmó que Bad Bunny comprende el alcance del evento: “Él entiende que la plataforma del Super Bowl sirve para unir a la gente con su creatividad y talento”.

¿Dónde ver el Super Bowl LX y el show de medio tiempo en México?

En México, el Super Bowl LX y el medio tiempo de Bad Bunny se podrán seguir a través TV abierta, de paga y streaming; estas son las opciones: