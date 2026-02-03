Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026: Calendario de Donovan Carrillo y todos los mexicanos en competencia

Donovan Carrillo encabeza la delegación mexicana en los Juegos Olímpicas de Invierno Milano Cortina 2026 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE).

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 se celebran del 6 al 22 de febrero, con una delegación mexicana con Donovan Carrilo dentro de los cinco atletas que participarán en tres disciplinas distintas.

Se trata de la undécima participación mexicana en una justa olímpica invernal, con historias que combinan experiencia, procesos en el extranjero, además hitos para el país.

Además de Donovan Carrillo en patinaje artístico; Sarah Schleper y Lasse Gaxiola en esquí alpino; y Regina Martínez y Allan Corona en esquí de fondo. Carrillo y Schleper repetirán como abanderados de México en la Ceremonia de Apertura, programada para el viernes 6 de febrero en el estadio San Siro de Milán.

La participación mexicana comenzará el 10 de febrero con el programa corto de Carrillo y no concluirá antes del 18 de febrero con la prueba de Schleper en esquí alpino. En ese lapso, México competirá en pruebas que incluyen eventos de medalla y rondas decisivas en cada disciplina.

¿Dónde ver los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 en México?

En territorio nacional, la transmisión de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 estará disponible a través de Claro Sports, que contará con cobertura completa por televisión, plataformas digitales, aplicación móvil y su canal de YouTube.

Además, en México también se podrá seguir la justa invernal mediante Televisa, a través de ViX, Canal Nu9ve y TUDN en sus plataformas digitales.

Calendario COMPLETO de los mexicanos en Milano Cortina 2026

A continuación, las fechas, horas y pruebas que tendrán todos los mexicanos en estos Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026:

Donovan Carrillo: fechas y horarios en patinaje artístico

El patinador Donovan Carrillo disputará sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno, tras su histórica participación en Beijing 2022. El patinador tapatío igualará a Ricardo Olavarrieta como el mexicano con más apariciones olímpicas en esta disciplina.

Carrillo entrará en acción en dos fechas clave:

Martes 10 de febrero , 11:30 horas (tiempo del centro de México): programa corto

, 11:30 horas (tiempo del centro de México): programa corto Viernes 13 de febrero, 12:00 horas: programa libre

Su presencia mantiene a México en el mapa del patinaje artístico olímpico, pese a la limitada infraestructura nacional para esta disciplina.

Sarah Schleper: la séptima participación olímpica

Sarah Schleper llegará a Milano Cortina como una figura histórica del esquí alpino. Competirá en sus séptimos Juegos Olímpicos, un récord absoluto en la disciplina, y se convertirá en la primera mujer en representar a México en tres ediciones invernales.

Schleper participará en las siguientes pruebas:

Domingo 15 de febrero : 03:00 horas, slalom gigante femenil, carrera 1 | 06:30 horas, slalom gigante femenil, carrera 2

: 03:00 horas, slalom gigante femenil, carrera 1 | 06:30 horas, slalom gigante femenil, carrera 2 Miércoles 18 de febrero: 03:00 horas, slalom femenil, carrera 1 | 06:30 horas, slalom femenil, carrera 2

Sobre su vínculo con el país, Schleper ha expresado de forma directa: “Amo a México y lo que me hace sentir”, una frase que ha acompañado su proceso desde que compite bajo la bandera tricolor.

Lasse Gaxiola: debut olímpico y un hecho inédito

Con 17 años, Lasse Gaxiola será el integrante más joven de la delegación mexicana. Competirá en esquí alpino y protagonizará, junto a su madre Sarah Schleper, la primera dupla madre-hijo en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Sus pruebas están programadas para:

Sábado 14 de febrero : 03:00 horas, slalom gigante varonil, carrera 1 | 06:30 horas, slalom gigante varonil, carrera 2

: 03:00 horas, slalom gigante varonil, carrera 1 | 06:30 horas, slalom gigante varonil, carrera 2 Lunes 16 de febrero: 03:00 horas, slalom varonil, carrera 1 | 06:30 horas, slalom varonil, carrera 2

Regina Martínez: primera mexicana en esquí de fondo femenil

Regina Martínez hará historia al convertirse en la primera mujer mexicana en competir en esquí de fondo en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Su clasificación llegó tras resultados internacionales que le permitieron asegurar la primera cuota femenil del país en esta disciplina.

Competirá el:

Jueves 12 de febrero, 06:00 horas: 10 km estilo libre femenil

Martínez inició su carrera en este deporte a los 27 años, inspirada por la participación mexicana en Pyeongchang 2018.

Allan Corona: debut olímpico en esquí de fondo

Allan Corona también vivirá su primera experiencia olímpica en Milano Cortina. El esquiador capitalino desarrolló su proceso competitivo en Noruega y buscará consolidar su presencia

internacional.

Su prueba se disputará el: